The Flash – il nuovo team creativo della serie DC

Con l’ufficializzazione delle uscite previste negli Stati Uniti il prossimo ottobre, DC ha rivelato il nuovo team creativo che prenderà le redini di The Flash con il #763. Si tratta di Kevin Shinick ai testi e Clayton Henry ai disegni già visto all’opera sul Velocista Scarlatto nella serie digital first The Flash – The Fastest Man Alive.

La gestione di Joshua Williamson giunge quindi al termine dopo ben quattro anni – come precedentemente annunciato, cliccate QUI per i dettagli – mentre The Flash manterrà la sua quindicinalità negli Stati Uniti.

Eccovi infatti le copertine di The Flash #763 e The Flash #764 firmate da Bernard Chang e una copertina variant per il #763 di Inhyuk Lee.

Riguardo il nuovo team creativo.

Kevin Shinick ritorna a scrivere fumetti dopo una proficua carriera come sceneggiatore, produttore, regista e doppiatore lavorando a serie quali Robot Chicken, Mad e Disney XD’s Spider-Man. In passato aveva scritto Avenging Spider-Man, Superior Carnage e alcune storie per l’antologica Batman 80-Page Giant.

Clayton Henry invece è un veterano avendo lavorato per DC, Marvel Comics e Valiant Entertainment. Per DC, come detto poco sopra, ha recentemente disegnato i primi 6 numeri di The Flash – The Fastest Man Alive e un ciclo di storie su Batman/Superman.

Ecco invece quello che ci aspetterà nei prossimi numeri.

Su The Flash #763 Barry Allen incrocerà la strada con Trickster, al centro della loro contesa ci sarà il mitico anello che contiene il costume di Flash e la sua storia segreta. L’ultima pagina di questo numero d’esordio promette un cliffhanger che nessun lettore potrebbe prevedere.

Su The Flash #764 invece Dr. Alchemy dopo anni di prigionia ad Iron Heights ha finalmente trovato un modo per battere definitivamente Flash. Fra intuizioni e scienza, potere e velocità, Barry dovrà affrontare uno dei suoi nemici più temibili prima che il dottore si trasformi in un Dio.

Ricordiamo che Panini DC Italia ha lanciato un nuovo spillato con le avventure del Velocista Scarlatto.