Batgirl: le attrici in lizza per il ruolo di Barbara Gordon

Anche se il pubblico dovrà attendere ancora otto mesi prima di poter vedere Robert Pattinson vestire i panni di Bruce Wayne nel nuovo film The Batman, Warner Bros. e DC Films sono già pronti per realizzare un nuovo film ambientato sempre nell'universo di Batman. Stando ai report più recenti di Deadline, sembrerebbe che si stiano per provinare diverse attrici, a partire da questa settimana, per l'ambito ruolo di Barbara Gordon, la protagonista di Batgirl.

Batgirl: chi sarà Barbara Gordon?

Stando a quanto riportato dalle fonti di Deadline, sembrerebbe che le attrici in lizza per l’ambito ruolo della protagonista Barbara Gordon siano Isabela Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace. La fonte ha inoltre rivelato di aver sentito anche il nome di Haley Lu Richardson, ma potrebbe essersi ritirata prima di essere effettivamente provinata.

Isabela Merced è conosciuta principalmente per il suo ruolo di CJ Martin nella serie targata Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo, ma è presente anche nei film Transformers – L’ultimo Cavaliere e Soldado.

Zoey Deutch è figlia del regista Howard Deutch (La Strana Coppia II, American Horror Story: Coven) e dell’attrice Lea Thompson (Lorraine Baines, madre di Marty McFly nella trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro). Ha recitato in alcuni episodi delle serie televisive NCIS – Unità anticrimine, Zack e Cody sul ponte di comando e nei film Proprio lui? e The Disaster Artist, fra gli altri.

Leslie Grace ha debuttato nel cinema di recente, solo nel 2020, con In the Heights – Sognando a New York, ma è molto famosa come cantante.

Infine, Haley Lu Richardson è conosciuta per il ruolo di Tess in Ravenswood, spin-off di Pretty Little Liars, e per il film A un metro da te.

Il film verrà trasmesso su HBO Max, segnando una delle prime grandi proprietà DC a essere distribuita esclusivamente tramite trasmissione in streaming. Adil El Arbi e Bilall Fallah dirigeranno il film, che sarà basato su una sceneggiatura di Christina Hodson, mentre lam produttrice della pellicola sarà Kristin Burr.

Mentre i dettagli della trama sono ancora un mistero, sappiamo che Barbara Gordon, la figlia del commissario Gordon, sarà il personaggio dietro il mantello di Batgirl in questa versione.