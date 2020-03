Batman 89, la S.H.Figuarts da Tamashii Nations

Dopo un teaser mostrato pochi giorni fa in cui si intuiva chiaramente la nuova licenza acquisita da Tamashii Nations il brand giapponese ha finalmente mostrato il suo nuovo prodotto della linea S.H.Figuarts, il mitico Batman 89 tratto dal film di Tim Burton con protagonista Michael Keaton. La figure appartiene alla serie S.H.Figuarts, la cui sigla è una abbreviazione di Simple Style & Heroic Action, ad evidenziarne la massima possibilità nella realizzazione di pose. Esistono varie line-up attualmente in commercio, la più conosciuta è probabilmente quella dedicata al mondo di Dragon Ball, tuttavia Tamashii Nations non ha mai tralasciato personaggi provenienti da altre serie animate oppure pellicole del mondo Marvel o DC come in questo caso.

Batman è un film cult del 1989 nato dalla mente eccentrica di Tim Burton. A vestire il costume all’epoca fu Michael Keaton che grazie al successo del primo film interpretò nuovamente il ruolo nel 1992 al fianco di altre due icone del cinema: Danny de Vito (il Pinguino) e Michelle Pfeiffer (Catwoman). Ma tornando alla primissima pellicola ricordiamo l’unico Villan, probabilmente una delle migliori interpretazioni del genere, da parte di Jack Nicholson (Joker). Il Joker, folle criminale di Gotham City, appare come nuova identità di Jack Napier quando al termine di una colluttazione, proprio con Batman, cade accidentalmente in un vascone pieno di rifiuti chimici. Sarà proprio questo incidente a dare vita alla follia di Joker che cercherà di creare scompiglio e morte a Gotham con i suoi gas in grado di far ridere le persone fino a morire.

La figure di Batman da quanto siamo riusciti a tradurre dal sito ufficiale è frutto di un meticoloso studio di progettazione e colorazione attraverso tecniche all’avanguardia. Parliamo di una figure alta circa 15 cm, completamente realizzata in pvc, pertanto i dettagli che possiamo scorgere dalle foto ufficiali ci lasciano davvero a bocca aperta. Vediamo, grazie alle immagini della progettazione 3d, che la figure sarà ricca di articolazioni e snodi, in virtù di questi sarà in grado di poter replicare ogni tipo di posa ci venga in mente realizzare comprese quelle più iconiche viste nel film. La figure sarà corredata da una serie di accessori e parti intercambiabili, il mantello invece, realizzato in simil pelle, avrà una capacità di apertura praticamente totale.

La figure sarà disponibile in Giappone dal mese di Settembre 2020 al prezzo di 7480 Yen. Non sappiamo ancora se sarà distribuita in Italia ma se avremo ulteriori aggiornamenti di aperture di preordini da parte di Cosmic Group provvederemo ad aggiornare l’articolo con le dovute in formazioni.