Batman: Caped Crusader, annunciata la nuova serie animata HBO Max

HBO Max e Cartoon Network hanno messo in cantiere una nuova serie animata sul Cavaliere Oscuro intitolata Batman: Caped Crusader, che verrà prodotta da Warner Bros Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho, e affidata alle cure di Matt Reeves (The Batman), Bruce Timm (Batman the Animated Series) e J.J.Abrams nelle vesti di produttori esecutivi.

Reeves, Timm e Abrams, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato di essere oltremodo entusiasti di poter lavorare assieme a questo nuovo ciclo di storie ambientate a Gotham City, e che Batman: Caped Crusader sarà una serie elettrizzante, con uno spiccato taglio cinematografico e che andrà a rappresentare in maniera preponderante le radici noir di Batman, immergendosi al contempo sempre più a fondo nel background psicologico dei personaggi più iconici.

Sam Register, presidente di Warner Bros Animation e Cartoon Network Studios, ha inoltre aggiunto che la nuova produzione riprenderà in mano l’eredità lasciata da quel capolavoro che è stato Batman: The Animated Series (che potete recuperare in versione Blue Ray a questo link), un’opera in grado di plasmare la percezione di un’intera generazione nei confronti del personaggio dell’Uomo Pipistrello e che la sinergia tra questi tre talentuosi maestri della narrazione, farà di Batman: Caped Crusader un’opera in grado di raccoglierne l’eredità leggendaria.

Sempre secondo le dichiarazioni degli addetti ai lavori, Batman: Caped Crusader mostrerà una vera e propria rivisitazione della mitologia di Batman, che andrà a “reinventare” non solo la figura del super eroe, ma anche quella dei suoi più iconici avversari, attraverso narrazioni sofisticate, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d’azione, il tutto ambientato in un mondo visivamente sorprendente.

Al momento, Batman: Caped Crusader non ha ancora una data di uscita prevista, ma non disperiamo di ricevere aggiornamenti in merito quanto prima, perchè le premesse che ne esca un vero e proprio capolavoro ci sono proprio tutte!