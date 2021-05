The Batman: nuova occhiata al cavaliere oscuro di Robert Pattinson

Manca ancora un anno all’uscita nelle sale di The Batman, ma Warner sembrerebbe aver messo già in moto la macchina promozionale per il merchandising legato al film. Dopo una nuova occhiata alla Batmobile grazie al giocattolo targato Hot Wheels, è spuntata in rete un’immagine che ritrae Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro.

Una foto in bianco e nero che mostra Batman in una delle sue pose più iconiche, ricalcando quanto di già visto nello spettacolare trailer mostrato l’estate scorsa al DC Fandome.

L’artwork sta venendo utilizzato da Warner per promuovere la linea di merchandising destinata ai bambini ma, secondo alcune indiscrezioni, il film dovrebbe essere vietato ai minori, seguendo il trend del Rated R avviato con Joker nel 2019.

I fan sono ansiosi di vedere questa nuova iterazione del cavaliere oscuro interpretata da Robert Pattinson che, secondo le parole del regista Matt Reeves, stupirà molti e riuscirà a zittire anche i suoi detrattori. The Batman arriverà nelle sale il 4 marzo 2022, ritardo dovuto all’emergenza sanitaria in corso.

Ad affiancare il cavaliere oscuro nella sua lotta alla feccia criminale di Gotham ci penserà il commissario Gordon interpretato da Jeffrey Wright. Nel cast anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle aka Catwoman, Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot e Paul Dano come Edward Nigma.

Gordon e Catwoman, inoltre, saranno entrambi protagonisti delle rispettive serie TV in lavorazione esclusivamente per HBO Max. Al momento si conoscono dettagli soltanto sullo show legato al commissario, che non avrà nulla a che vedere con Gotham della FOX.

The Batman sarà ambientato in universo alternativo differente da quello dei film DC Comics prodotti sino ad ora e, almeno per il momento, non ci sono piani per farlo incrociare con altri eroi nonostante Tom Welling si sia candidato per tornare come Superman sul grande schermo.

Anche il sequel di Joker, che a quanto pare sarebbe ancora in lavorazione, e il reboot di Superman incentrato sulla versione di colore dell’uomo d’acciaio, saranno ambientati in una timeline alternativa. Warner vuole a tutti gli effetti sfruttare il progetto del multiverso per creare produzioni differenti.

In attesa di un nuovo trailer di The Batman, vi consigliamo di recuperare una delle storie fumettistiche che ha ispirato Matt Reeves, ovvero Batman – Ego. Trovate il volume, a un prezzo accessibile, cliccando qui.