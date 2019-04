Batman festeggia l’80esimo anniversario con dei nuovi set LEGO

Sono passati 80 anni: se li porta bene il Cavaliere Oscuro, che per l'occasione torna in alcuni set LEGO celebrativi dedicati a Batman.

Sono passati 80 anni: se li porta bene il Cavaliere Oscuro, che per l’occasione torna in alcuni set LEGO celebrativi. Batman comparirà in ben 6 nuovi set in uscita quest’anno, inserendo oggetti e personaggi iconici per il vigilante. Scopriamoli insieme!

Battaglia con Mr. Freeze e Batciclo (76118) – 200 pezzi – 19.99 dollari

Con ben 200 pezzi e un villain storico, ecco il set dedicato a Batman, Robin e Mr. Freeze. Non può mancare infine il batciclo in tutto il suo splendore.

Inseguimento di Joker con Batmobile (76119) – 342 pezzi – 29.99 dollari

L’enigmatico Joker compare in questo set che trova, oltre a Batman, anche la fantastica Batmobile, veicolo storico del Cavaliere Oscuro.

Il colpo dell’enigmista e il Batwing (76120) – 489 pezzi – 49.99 dollari

Se non puoi passare per terra, rimane solo il cielo: ecco perché in questo set, comprendente Batman, l’Enigmista, il Commissario Gordon e persino Shazam, vediamo comparire il Batwing, veicolo volante del Cavaliere Oscuro.

L’Invasione nella Batcaverna di Clayface (76122) – 1038 pezzi – 99.99 dollari

Con le minifigure di Batman, Catwoman, Due Facce, Robin, Bruce Wayne e Batwoman, questo set costruisce la Batcaverna insieme all’invasore di turno, in questo caso Clayface.

Batman vs. La Rapina dell’Enigmista (76137) – 59 pezzi – 9.99 dollari

Un piccolo set fatto di un bancomat, di Batman e dell’Enigmista, si trova racchiuso dentro questo pacchetto economico ma comprensivo di una mini Batmobile.

Batman e la fuga di Joker (76138) – 171 pezzi – 39.99 dollari

Nonostante i pochi pezzi di questo set, la qualità si vede tra Batcottero, Arkham Asylum e i vari personaggi disponibili: Batman, Joker, Harley Quinn e una Guardia.

Tutti i fan potranno quindi trovare in questi nuovi set dedicati all’ottantesimo anniversario di Batman, una sorta di nuovo modo per recuperare qualche gioiello passato: tutti questi veicoli – specialmente la Batmobile composta da molti pezzi – sono delle perle per i fan dei LEGO e di Batman, pronti ad accaparrarsi ogni singolo diorama.