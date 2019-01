Battlestar Galactica Starship Battles: nuove astronavi in arrivo

Rivelate le nuove espansioni disponibili per il gioco da tavolo Battlestar Galactica Starship Battles Game di Ares Games.

Le nuove navi in arrivo sugli scaffali dei negozi includono alcuni mezzi iconici della serie televisiva a cui il gioco è ispirato: Viper MK, Starbuck’s Viper, Cylon Raider, Starbuck’s Cylon Raider e Scar’s Cylon Raider. Sempre nel mese di gennaio è prevista anche la commercializzazione di una serie di pannelli di controllo aggiuntivi.

In Battlestar Galactica Starship Battles, i giocatori prendono il controllo delle astronavi Colonial e Cylon e si affrontano in combattimenti furiosi e missioni audaci. L’innovativo sistema di gioco presenta regole “facili da imparare” che richiedono l’utilizzo di alcuni elementi fisici di gioco: un set di carte di manovra (unico per ogni astronave) e due dispositivi esclusivi: il pannello di controllo, incluso nel set di partenza o come accessorio separato e le miniature con “rotante base” della navicella che si vuole pilotare (inclusa in ogni pacchetto Spaceship). Ogni modello è già dipinto ed assemblato, pronto per essere giocato

Tutte le navi sono pre-ordinabili dal 4 Gennaio 2019 e saranno in vendita nel corso del primo trimestre dell’anno.

Viper MK. II

La Viper è la principale unità di combattimento / attacco della flotta coloniale. All’epoca della Prima Guerra Cylon, il Mark II fu progettato specificamente per l’uso con i Battlestars Coloniali. Mentre in seguito furono sostituiti dai modelli più recenti, la presenza di Vipers sulla Galactica si dimostrò essenziale per sopravvivere al nuovo attacco Cylon. The Viper MK. II è veloce e maneggevole, in grado di operare efficacemente sia nello spazio sia nel combattimento atmosferico. Armato di armi a energia cinetica, è anche in grado di montare missili e altri ordigni.

Prezzo previsto: $ 16,90

Starbuck’s Viper MK. II

Kara “Starbuck” Thrace è il pilota di Viper più talentuoso, appassionato e ribelle della flotta. Oltre al modello con il suo codice identificativo, questo pacchetto include la carta pilota e le carte abilità di Starbuck. La sua Viper MK. II è veloce e maneggevole, in grado di operare efficacemente sia nello spazio che nel combattimento atmosferico. Armato di armi a energia cinetica, è anche in grado di montare missili e altri ordigni.

Prezzo previsto: $ 16,90

Cylon Raider

Il Raider è il principale veicolo d’assalto Cylon, incontrato per la prima volta durante la distruzione delle Dodici Colonie. La nave è in realtà una creatura vivente bio-meccanica, autocosciente, con un complesso sistema di organi, vene e fluidi biologici all’interno del suo corpo principale. Il Raider è armato con due cannoni a energia cinetica e può essere armata con missili convenzionali e nucleari. Capaci di salti FTL, i Raiders sono anche molto maneggevoli e difficili da seguire per più di pochi secondi.

Prezzo previsto: $ 16,90

Starbuck’s Cylon Raider

Dopo aver abbattuto questo Raider, Kara “Starbuck” Thrace lo catturò e lo riportò alla Galactica, aggiungendo il suo codice identificativo sotto le ali. Questo pacchetto include le sue carte pilota e abilità e le carte nave per interpretare il modello come nave Colonial o Cylon.

Prezzo previsto: $ 16,90

Scar’s Cylon Raider

Come altri Cylon, i Raiders possono essere resuscitati, in modo che possano continuare a sviluppare le loro abilità dopo essere stati distrutti. Questo Raider, soprannominato Scar dai Coloniali, è probabilmente l’avversario più malvagio ed esperto da loro incontrato. Come gli altri, la nave è in realtà una creatura vivente bio-meccanica, autocosciente, con un complesso sistema di organi, vene e fluidi biologici all’interno del suo corpo principale.

Prezzo previsto: $ 16,90

Set di Pannelli di controllo aggiuntivi

Il pannello di controllo è un elemento essenziale del sistema di gioco Battlestar Galactica Starship Battles. Ogni pannello di controllo ti consente di tenere traccia e gestire la velocità, l’energia cinetica, la rotazione e l’altitudine di una delle astronavi in ​​gioco. Questo pacchetto di accessori include quattro pannelli di controllo aggiuntivi per espandere i tuoi giochi e portarli al livello successivo!

Prezzo previsto: $ 15.90