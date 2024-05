Microsoft ha appena aggiornato un'app praticamente sconosicuta

Avete mai sentito parlare di GroupMe? Se la risposta è no, probabilmente non siete i soli. Si tratta di una app di messaggistica di proprietà di Skype, di cui Microsoft sembrava essersi dimenticata... Fino ad oggi.

Il colosso americano ha infatti annunciato il "più grande aggiornamento di sempre" per GroupMe, introducendo una valanga di novità che potrebbero renderla interessante per parecchi utenti, non solo gli universitari americani che la usano oggi.

La prima, grande novità è l'introduzione dell'intelligenza artificiale Copilot all'interno di GroupMe. Gli utenti potranno ora chattare direttamente con l'IA all'interno dell'applicazione, oppure usarla per chiedere informazioni aggiuntive riguardo a un argomento, semplicemente evidenziando il testo e cliccando su "chiedi a Copilot".

Altra novità è l'introduzione delle chiamate individuali, finora assenti. Le chat di gruppo ora supportano anche le videochiamate, in più sono state aggiunte le reazioni, diventate molto popolari anche grazie alla loro introduzione in app come Whatsapp e Telegram.

A migliorare ancor di più l'esperienza d'uso ci sono poi i messaggi fissati e le anteprime dei link, che permettono di visualizzarli senza uscire dalla chat. Tutte queste novità sono possibili grazie a Microsoft Teams, che alimenta la nuova versione di GroupMe.

Aggiornamenti significativi anche per quanto riguarda la funzionalità "eventi" di GroupMe: ora le pagine degli eventi hanno un nuovo design, che pone l'enfasi su quello che è il tema specifico dell'evento, oltre a indicare luogo, data, ora e partecipanti. Sarà anche possibile unirsi o declinare l'evento direttamente dalla pagina.

In occasione di questo importante aggiornamento, Microsoft ha anche ridisegnato le app di GroupMe per iOS e Android, ricostruendole da zero. Saranno disponibili nelle prossime settimane insieme alla nuova web App, che va a sostituire quella per Windows presente nel Microsoft Store.