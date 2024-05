Questo commodore 64 genera immagini con l'IA, guardate che roba!

La generazione di immagini tramite intelligenza artificiale è diventata un fenomeno di grande interesse, e nonostante si tenda a credere che solo l'hardware più avanzato, come i PC AI, gli NPU e le Nvidia H100, siano in grado di gestire tale tecnologia, recentemente è stato dimostrato il contrario. Grazie a qualche manipolazione algoritmica, il Commodore 64, nonostante i suoi 42 anni di età, è stato trasformato in uno strumento capace di generare immagini AI.

Nick Bild, un utente di Hackaday, ha realizzato un progetto che mostra come questa macchina d'epoca possa essere utilizzata per compiti considerati intensivi in termini di hardware.

Per iniziare, è stato sviluppato un modello iniziale utilizzando codice Python modificato su un PC moderno, addestrato su circa 100 sprite generati con un foglio di calcolo personalizzato. I valori dei parametri ottenuti sono stati poi inseriti in uno script con logica semplificata, permettendo la conversione in codice BASIC eseguibile sul Commodore 64.

Questo codice, una volta eseguito sulla macchina, ha creato immagini uniche 8x8, successivamente espanse a 64x64, mostrate sullo schermo. Il processo ha richiesto circa 20 minuti per creare 94 iterazioni, un risultato sorprendentemente veloce per un computer con una CPU da 1.023MHz e 64KB di RAM.

Sebbene i risultati possano sembrare semplicistici rispetto agli standard moderni di generazione di immagini AI, come quelli basati su Stable Diffusion, il fatto che il Commodore 64 sia riuscito a riprodurre questo processo è notevole. Gli sprite generati hanno un fascino retrò, evocativo dei giochi dell'epoca.

Questo progetto non soltanto dimostra come l'hardware più datato possa essere integrato nelle tecnologie attuali grazie a soluzioni creative, ma solleva anche una questione interessante: possiamo considerare il Commodore 64 un PC AI? Pur non rispettando la definizione di Microsoft di un AI PC, data la mancanza di un NPU con almeno 45 TOPS di potenza di elaborazione, il progetto suggerisce che con un po' di ingegnosità, anche la tecnologia più antiquata può essere rinnovata per supportare nuove funzionalità.