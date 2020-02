Birds Of Prey: cambiato il nome del film dopo il brutto weekend d’apertura

Dopo un weekend di apertura che ha visto Birds of Prey debuttare come il peggior incasso d’esordio di sempre per un film DC, i vertici di Warner Bros. hanno deciso per un drastico cambio di rotta riguardo alla promozione della pellicola, in particolare riguardo al titolo del film stesso.

Anzichè l’altisonante titolo Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), ora il film sarebbe diventato semplicemente Harley Quinn: Birds of Prey, probabilmente per dare subito il chiaro segnale che buona parte del film sia incentrato sul personaggio interpretato da Margot Robbie. Sembrava infatti, secondo molti, che per quanto Harley Quenn, personaggio più popolare e chiaro protagonista della pellicola, fosse in qualche modo “sepolto” dal titolo stesso.

È comunque una faccenda piuttosto curiosa, dato che, a memoria, sembra che nessun film abbia mai cambiato il proprio titolo dopo solo una settimana dalla sua uscita nei cinema. Abbiamo comunque altri esempi, come il film con protagonista Tom Cruise Edge of Tomorrow, che viene comunemente chiamato Live, Die, Repeat: Edge of Tomorrow dopo la sua uscita in home video. Ma questa è sicuramente la prima volta che un titolo viene effettivamente cambiato a causa di un deludente debutto al botteghino.

Il nuovo film della DC, che vede Harley Quinn interpretata da Margot Robbie unirsi a un gruppo di anti-eroine, ha aperto il weekend guadagnando solamente 33 milioni di dollari a livello nazionale, a fronte dei 50-55 milioni di dollari previsti.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film (con ancora l’ormai vecchio titolo):

“Hai sentito l’ultima sulla poliziotta, l’usignolo, la pazza e la principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto sconvolgente narrato da Harley in persona, come solo lei sa fare. Quando il più nefasto e narcisista villain di Gotham, Roman Sionis, e il suo braccio destro Zsasz prendono di mira una ragazzina di nome Cass, la città viene messa sottosopra per rintracciarla. I cammini di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si intrecciano e le quattro donne non avranno altra scelta che unire le forze per sconfiggere Roman.”