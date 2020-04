Birds of Prey ed altri titoli in arrivo sulle principali piattaforme digitali

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) approderà sulle piattaforme digitali a partire dal 21 maggio, insieme a Richard Jewell, Me Contro Te – La Vendetta del Signor S e Il Diritto di Opporsi. Ecco come accedere ai titoli in arrivo.

Dal Gruppo Warner Bros Home Entertainment arriva l’annuncio di una serie di titoli che saranno presto disponibili per l’acquisto sulle principali piattaforme digitali. Benché la morsa della quarantena decretata per la salvaguardia dei cittadini sembra destinata ad allentarsi gradualmente, l’esigenza di usufruire sempre di nuovi contenuti e d’intrattenimento è quantomeno pressante in questo particolare periodo; l’arrivo dei più recenti titoli proiettati nei cinema sulle piattaforme online permette così di accedere a nuovi percorsi di svago, attenuando la pressione causata dall’emergenza attuale.

Ecco quindi che nell’ambito dell’home entertainment arrivano ben quattro titoli in digitale, disponibili anche in 4K Ultra HD su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Tra questi, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): la storia raccontata dalla stessa Harley Quinn (Margot Robbie) sulla sua alleanza con Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez) per sconfiggere il malvagio Roman Sionis ed il suo braccio destro Zsasz (Ewan McGregor e Chris Messina), con l’obiettivo di liberare la piccola Cass mettendo sottosopra l’intera città. Dal 4 giugno sarà anche possibile noleggiare Birds of Prey su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

A partire dal 30 aprile sarà possibile accedere invece al film di Clint Eastwood, Richard Jewell, il racconto basato su fatti reali di una guardia di sicurezza che nel 1966, ad Atlanta, ha salvato numerose vite dall’esplosione di un dispositivo dinamitardo. Richard Jewell, tuttavia, diventa ben presto il primo sospettato dell’FBI e passerà dall’essere un eroe al dover difendere con fermezza la propria innocenza. Il cast comprende Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde e Kathy Bates. Il noleggio del film Richard Jewell sarà disponibile dal 14 maggio.

Il 1° maggio sarà la data d’uscita in digitale di Me Contro Te – La Vendetta del Signor S: l’omonimo duo, divenuto famoso su YouTube, dovrà vedersela con il Signor S per impedirgli di impadronirsi del mondo. Luì e Sofi saranno così impegnati a contrastare i piani di vendetta del nemico, in un’avventura per tutta la famiglia che sarà disponibile anche per il noleggio a partire dal 14 maggio.

Infine Il Diritto di Opporsi approderà sulle piattaforme digitali dal 14 maggio. Il dramma interpretato da Michael B.Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson è tratto dal best-seller di Bryan Stevenson e racconta le vicende di quest’ultimo, un avvocato che combatte al fianco delle persone che più ne hanno bisogno o che sono state condannate ingiustamente; Stevenson prenderà in mano il caso di Walter McMillian, un uomo condannato a morte per aver ucciso una ragazza di 18 anni, sebbene le prove dimostrino la sua innocenza. Dal 28 maggio Il Diritto di Opporsi potrà essere noleggiato su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.