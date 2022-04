Per avvicinare i fan all’universo di Black Adam, antieroe della DC che sarà interpretato sul grande schermo da Dwayne “The Rock” Johnson, è in arrivo un tie in a fumetti su Hawkman, storico membro della Justice Society of America. Una storia in 48 pagine, scritta da Cavan Scott e disegnata da Scot Eaton.

In arrivo un tie in a fumetti su Hawkman

foto legate al film Black Adam, sequel di Shazam!

Intitolato Black Adam – The Justice Society Files: Hawkman #1, il fumetto uscirà in digitale e in formato fisico il 5 luglio in America. Al suo interno anche una storia secondaria su Adrianna Tomaz, alias Isis. Questa la sinossi ufficiale:

Tanto tempo fa, Hawkman era il leader della Justice Society, ma cos’è adesso? Ancora un eroe o un’altra reliquia in un museo? Tutto cambia quando si ritrova perseguitato non solo dal passato, ma anche dallo spirito vendicativo di un ladro ribelle. Sarà questo Gentiluomo Fantasma la morte di Hawkman, o consegnerà un avvertimento dall’oltretomba? La strada per Black Adam inizia qui.

A quanto pare la DC ha in programma diversi spinoff a fumetti sui vari membri della JSA, tra cui Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone, tutti confermati per il film con The Rock. A interpretarli sul grande schermo ci penseranno Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge e Quintessa Swindell.

Originariamente previsto per il 29 luglio, Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre di quest’anno. C’è molta attesa per questo film, vittima di un vero e proprio limbo produttivo nel corso degli anni, ma il produttore Hiram Garcia semberebbe riporre molta fiducia nel risultato finale, anticipando anche sequel e possibili spinoff.

Dwayne Johnson sarà legato al franchise per anni e i fan non vedono l’ora di assistere a uno scontro tra Black Adam e Shazam. I due personaggi sono più volte venuti alle mani nei fumetti e vederli uno contro l’altro sul grande schermo renderebbe felici milioni di fan. Anche Zachary Levy si era più volte detto propenso all’idea di un cross-over.