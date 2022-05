In occasione della premiere giapponese fissata per l’ormai imminente 4 maggio (nella medesima data sarà disponibile anche nel nostro Paese), i mangaka disegnano Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la seconda interazione cinematografica dedicata interamente allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch.

Prima della visione del lungometraggio invitiamo a leggere il nostro speciale che prepara a 360° alla nuova attesa esperienza.

Boichi, Mashima e Koyama disegnano Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Tornando al mondo dei mangaka, tre di essi sono stati designati per realizzare la loro versione di Doctor Strange come parte del materiale pubblicitario in vista della proiezione nipponica.

A prendere parte al progetto vi sono Chuya Koyama (Uchu kyodai – Fratelli nello spazio), Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero) e Boichi (Sun Ken Rock, Dr. Stone), insomma, tre colonne portanti contemporanee del fumetto giapponese. Rispettivamente all’appello, ecco la versione del misterioso personaggio Marvel degli autori:

A proposito di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Diretto da Sam Raimi, regista della storica trilogia di Spider-Man, Doctor Strange nel Multiverso della Follia fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland. Gli eventi accorsi in WandaVision, inoltre, andranno fortemente a impattare le vicende del sequel, ma non solo.

Il personaggio di Benedict Cumberbatch dovrà rendere conto degli sconvolgimenti causati dal suo incantesimo, confrontandosi anche con una Scarlet Witch vicina alla svolta da villain.

trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah):