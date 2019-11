Captain Marvel (Avengers Endgame) da Tamashii Nations

Continuano senza sosta in questi giorni, gli annunci delle nuove uscite di Tamashii Nations per quanto riguarda la linea S.H. Figuarts dedicata ad Avengers Endgame; infatti nelle scorse ore sono stati aperti i preordini in Giappone di diversi personaggi dedicati all’ultimo film dei Vendicatori, partendo proprio con la nuova action figure ispirata a Captain Marvel.

Come da prassi, la figure sarà completamente snodabile, realizzata solamente in plastica e in scala (15 cm circa di altezza) con tutti gli altri supereroi Marvel già usciti fino ad ora. Come di consueto all’interno della scatola troveremo diversi extra e parti intercambiabili per poter posizionare il personaggio in svariate pose action e non solo tra effetti di colpi e mani intercambiabili.

Captain Marvel il cui vero nome è Carol Danvers è stata creata nel 1968 da Roy Thomas e Gene Colan e pubblicato nei comics della Marvel. Il personaggio di Carol interpretata nel grande schermo da Brie Larson e appare per la prima volta nel film solista a lei dedicato che ci racconta le sue origini. Tra i fumetti e il film le origini del personaggio sono state raccontatte in modo completamente diverso, il film parte già con la protagonista priva di memoria ma dotata di poteri e facente parte come guerriera della razza dei Kree, man mano che la storia proseguirà scopriremo mediante dei flashback cosa è veramente successo a Carol, scoprendo le sue reali origini.

Il costo di questa figure sarà di 7.700 Yen ed uscirà nel mese di giugno 2020 in Giappone.

Al momento dei preordini non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.