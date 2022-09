Cartoon Kingdom Studio è lieta di presentare una statua davvero imponente dedicata alla serie di Captain Tsubasa (in Italia conosciuto come Holly e Benji), partendo proprio dai protagonisti/rivali della storia ovvero Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) contro Hyuga Kojiro (Mark Landers).

La statica proposta dall’azienda vede i due eterni rivali mentre calciano nello stesso momento il pallone in rovesciata, creando una potente onda d’urto sul campo da gioco. La statua è prodotta in resina mentre i due effetti scenici sono realizzati in resina traslucida e dotati d’illuminazione LED. La scultura è realizzata in scala 1/6 con un’altezza complessiva di circa 33 cm. Dietro ai due calciatori è presente un effetto scenico con il loro animale simbolo: Tsubasa con l’aquila e Hyuga con la tigre.

Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) è figlio di un capitano di navi e di una casalinga, la famiglia si trasferisce per l’ultimo anno delle elementari nella prefettura di Shizuoka, dove il piccolo campione decide di iscriversi alla scuola pubblica della città di Nankatsu partecipando con la propria squadra al campionato nazionale esordiente. Il torneo entra nel vivo e nel corso della fase eliminatoria si scontrano tutte le squadre più forti dell’intero paese. Riusciranno Tsubasa e Genzo Wakabayashi (Benjamin Price) a sconfiggere in finale il temibile Meiwa (Muppett) capitanato dall’agguerrito Kojiro Hyuga e vincere la competizione?

La statua di Tsubasa Ozora e Hyuga Kojiro tratta da Captain Tsubasa (Holly e Benji) è già disponibile per il preordine e la potete prenotare ufficialmente a questo indirizzo al prezzo di 899.00 Euro, con una tiratura ultra limitata di sole 300 copie in tutto il mondo. Nell’attesa di scoprire tantissime nuove proposte del mondo del collezionismo, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti.

