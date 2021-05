Cena con Delitto, anche Dave Bautista nel cast del sequel!

Continua a prendere forma il cast dell’atteso sequel di Cena con Delitto (Knives Out), film del 2019 diretto da Rian Johnson che, grazie a un cast stellare e a una sceneggiatura pungente, è stato apprezzato da critica e pubblico, venendo inserito nella classifica dei dieci migliori di quell’anno.

Dal portale americano Deadline apprendiamo come Dave Bautista sia stato ingaggiato per far parte del nuovo film in un ruolo al momento ancora ignoto. La produzione del sequel avrà inizio quest’estate in Grecia.

Benoit Blanc, il sagace investigatore privato interpretato da Daniel Craig, sarà l’unico personaggio del primo film a tornare nel sequel che, vi ricordiamo, uscirà in esclusiva su Netflix. La nota piattaforma di streaming si è infatti accaparrata i diritti per produrre un secondo e terzo capitolo di Cena con Delitto sborsando 400 milioni di dollari.

Dave Bautista farà parte del sequel di Cena con Delitto

Quello di Bautista sembrerebbe essere uno dei periodi più ricchi della sua carriera dal punto di vista degli impegni. L’ex star della WWE ha di recente preso parte al nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead (qui potete leggere il nostro incontro con il regista e con il cast), e tornerà a vestire i panni di Drax in Thor: Love & Thunder e nel terzo capitolo de I Guardiani della Galassia.

Ma non è tutto, perchè interpreterà anche il fratello di Jason Momoa nella prossima stagione di See, serie originale targata Apple+.

ARMY OF THE DEAD (Pictured) DAVE BAUTISTA as SCOTT WARD in ARMY OF THE DEAD. Cr. CLAY ENOS/NETFLIX © 2021

Cena con Delitto è un crime che prende spunto dalle celebri opere di Agatha Christie e vede un investigatore privato alle prese con un terribile omicidio all’interno di una casa in cui tutti vengono sospettati.

In attesa di nuove informazioni sul sequel, potete rinfrescarvi la memoria recuperando Cena con Delitto su Amazon Prime Video. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, cliccate qui.