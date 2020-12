Chainsaw Man – arrivano l’anime e il manga sequel

Come riportatovi qualche giorno fa, Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (Fire Punch) che ha debuttato per Planet Manga poche settimane fa, sarebbe prossimo alla conclusione, molto prossimo alla conclusione. Dalle copie staffetta di Weekly Shonen Jump #2 in uscita il prossimo 13 dicembre in Giappone e trapelate online infatti il manga terminerà ufficialmente la sua corsa.

Tuttavia sono due gli annunci importanti che verranno dati in concomitanza con l’ultimo capitolo del manga shonen.

Il primo riguarda il sequel. Dopo una pausa non meglio quantificata Chainsaw Man tornerà con una nuova serie che però verrà serializzata direttamente sull’app Shonen Jump Plus di Shueisha.

La seconda invece riguarda l’annuncio della serie anime. Chainsaw Man diventerà un anime sviluppato da Studio Mappa, lo stesso di Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti 4. I dettagli ovviamente sono ancora scarsi!

Chainsaw Man, il manga

Eccovi la sinossi di Chainsaw Man:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti!

Tatsuki Fujimoto in Italia

Tatsuki Fujimoto, l’autore di Chainsaw Man, è noto ai lettori italiani per un’altra roba ovvero Fire Punch edita da Edizioni Star Comics. Anche Fire Punch durò relativamente poco per gli standard degli shonen ovvero solo 8 volumi tutti già pubblicati in Italia.

Eccovi la sinossi di Fire Punch: