L’attacco dei Giganti 4 – confermato il numero di episodi

Qualche giorno fa vi riportavamo la voce secondo la quale L’attacco dei Giganti 4 ovvero l’ultima attesissima stagione della fortunata serie anime si sarebbe composta di soli 16 episodi generando più di un dubbio sull’effettivo adattamento della controparte cartacea in maniera fedele.

Nella tarda serata di ieri questa voce sarebbe stata confermata ufficiosamente dallo stesso sito web dell’anime che ha ufficializzato l’arrivo in blu-ray de L’attacco dei Giganti 4 in due cofanetti da 8 episodi ciascuno uno a maggio con gli episodi 60-67 e l’altro a luglio 2021 con gli episodi 68-75.

Rimane sempre in piedi la possibilità che l’ultima stagione dell’anime venga divisa in due blocchi di episodi oppure meno probabile una serie di film o OAV che concludano la serie raggiungendo gli avvenimenti del manga.

Il primo episodio si intitolerà “Al di là dell’oceano”, eccovi la sinossi:

Quanto tempo è passato da quando la battaglia tra l’umanità e i giganti ha avuto inizio? Eren è arrivato dall’altra parte dell’oceano, dove voleva giungere, ma la guerra continua e la pace non è all’orizzonte. Chi sono loro e per cosa combattono? Adesso, un ragazzino soldato rischia la vita lanciandosi in prima linea sul fronte.