Planet Manga annuncia Akira, Lone Wolf & Cub e altri titoli

Nel pomeriggio di ieri Planet Manga ha tenuto una diretta facebook per annunciare alcune succose novità in arrivo in autunno, alcune già annunciate a Lucca Comics & Games 2019, e fornire preziosi dettagli su due ristampe molto attese dai fan ovvero quelle di Akira e Lone Wolf & Cub.

Iniziamo dalle novità partendo da Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto (Fire Punch) che sarà presentato da ottobre a cadenza bimestrale. Prezzo: € 4.90 in edicola, fumetteria; il primo numero avrà una copertina variant effetto metal.

Eccovi la sinossi:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti!

Magical Girl Howling Moon di Kenji Saito e Shouji Sato (Trinity Seven, Triage X) sarà presentato da novembre. Prezzo: € 7.50 in edicola, fumetteria; il primo numero avrà una copertina variant cosplay con Giada Robin.

Eccovi la sinossi:

Durante la gita scolastica delle medie, le amiche d’infanzia Kaguya e Himawari vengono rapite dalla società segreta Millennium. Questa organizzazione del male è nota per la distruzione che provoca ma… è possibile che non siano davvero cattivi? Kaguya scopre quel che si cela dietro le loro azioni e la sua vita cambia completamente, ora che la verità del mondo nel quale vive è svelata. Adesso che può trasformarsi in una ragazza magica, quale sarà il suo destino?

Black Label, spinoff di Nana e Kaoru, di Ruyta Amazume uscirà a partire da novembre. Prezzo: € 7/7.50 con cadenza bimestrale in edicola, fumetteria; la serie è composta da 5 volumi totali e l’edizione sarà uguale a quella originale.

Eccovi la sinossi:

Ambientato alcuni mesi nel futuro rispetto alla serie principale, questo spin-off racconta le vicende di Nana e Kaoru durante le vacanze estive dell’ultimo anno di scuola superiore.

Asadora! di Naoki Urasawa sarà presentato da ottobre. Prezzo: € 7 solo fumetteria; avrà una edizione di pregio con sovracoperta e pagine a colori.

Eccovi la sinossi:

La nuova, attesissima opera del pluripremiato autore di Monster e 20th Century Boys, impegnato nell’emozionante racconto della vita di una ragazza dal dopoguerra a oggi, stretta tra i catastrofici eventi che devastarono Nagoya alla fine degli anni Cinquanta e le privazioni della povertà.

Confermato l’arrivo di Death Note – Light up the NEW World come anticipato da un teaser degli scorsi giorni. Si tratta del romanzo tratto dal film, sarà un volume unico che uscirà a dicembre e costerà € 12.90.

È stato rivelato l’altro titolo oggetto di una campagna fatta di teaser degli scorsi giorni, si tratta di Spy x Family di Tatsuya Endo. Il manga ha all’attivo 4 volumi e partirà a novembre in Italia; il primo volume uscirà con una tre copertine diverse e diversi gadget per chi ordina il volume in fumetteria. Dell’autore inoltre verranno ristampati Tista (in volume unico) e Gekka Bijin in edizione integrale.

Eccovi la sinossi:

Twilight, una delle migliori spie al mondo, ha trascorso la vita ad affrontare missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile: dovrà formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita!

Akira e Lone Wolf & Cub

Questi invece i dettagli sulle due attese ristampe di Akira e Lone Wolf & Club.

Akira

Il capolavoro di Katsuhiro Otomo uscirà fra dicembre e l’estate 2020. Ogni volume costerà € 22 avrà senso di lettura originale, una nuova traduzione e ricalcherà – su richiesta dello stesso sensei Otomo e della casa editrice Kodansha – l’edizione originale comprese le pagine con bordi colorati.

Eccovi la sinossi:

Ambientato in una Neo-Tokyo post apocalittica, Akira ruota attorno al tentativo di Kaneda, il leader di una banda adolescenziale di motocilisti, dell’attivista politica Kei, di un trio di esper e del colonnello Shikishima di impedire a Tetsuo, un amico d’infanzia di Kaneda che sviluppa poteri ESP che lo rendono mentalmente instabile, di sconquassare la città e di risvegliare un misterioso individuo dotato degli stessi poteri e chiamato Akira. Nel corso dell’opera, Otomo sviluppa temi come l’isolamento sociale, la corruzione e il potere.

Lone Wolf & Cub

L’influente manga di Kazuo Koike e Goseki Kojima uscirà in una edizione di grande formato – 18*26 cm circa – e sarà composta da 4 cofanetti con all’interno 3 volumi ciascuno. Costa dei volumi € 22 mentre i cofanetti costeranno intorno ai € 60.

Eccovi la sinossi: