Chainsaw Man prossimo alla conclusione

Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (Fire Punch) che ha debuttato per Planet Manga poche settimane fa, sarebbe prossimo alla conclusione, molto prossimo alla conclusione. Per la precisione la serializzazione dovrebbe concludersi a sorpresa sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump (Shuesha) in uscita il prossimo 13 dicembre in Giappone.

Secondo quanto trapelato dalle copie staffetta l’ultimo capitolo del manga avrà una pagina a colori e ci sarà anche un annuncio importante sul futuro della serie. Probabile si tratti della trasposizione animata più volte vociferata, meno probabile invece si tratti di un sequel almeno nell’immediato futuro.

Eccovi la sinossi di Chainsaw Man:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti!

Tatsuki Fujimoto in Italia

Tatsuki Fujimoto, l’autore di Chainsaw Man, è noto ai lettori italiani per un’altra roba ovvero Fire Punch edita da Edizioni Star Comics. Anche Fire Punch durò relativamente poco per gli standard degli shonen ovvero solo 8 volumi tutti già pubblicati in Italia.

Eccovi la sinossi di Fire Punch: