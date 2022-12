Nonostante nell’attesa di tornare nei panni di Matt Murdock altri progetti stanno tenendo occupato Charlie Cox, con il recente Treason, per l’attore il pensiero di vestire nuovamente i panni del Diavolo Custode è una costante. Durante una recente intervista con NME per la presentazione di Treason, inevitabilmente il discorso è tornato al futuro ritorno del Corneto nel Marvel Cinematic Universe, occasione durante la quale Charlie Cox ha confessato di non avere ancora visto la sceneggiatura di Daredevil: Born Again, nonostante le riprese dovrebbero iniziare a breve.

Durante un’intervista, Charlie Cox svela di non avere ancora la sceneggiatura di Daredevil: Born Again

Dopo l’acclamata serie realizzata ai tempi della collaborazione tra Marvel e Netflix, i fan temevano che la chiusura delle produzioni dedicate agli urban heroes marveliani causasseanche la scomparsa di Daredevil. A sopresa, l’avvocato cieco di Hell’s Kitchen è comparso prima in un sorprendente cameo in Spider-Man: No Way Home e poi nei panni di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law.

Il successivo annuncio di Daredevil: Born Again è stata la conferma che per il Diavolo Custode il Marvel Cinematic Universe è divenuto la sua nuova casa, anche se Charlie Cox non ha ancora letto la sceneggiatura di Daredevil: Born Again, anche se ha un’idea di quando verrà girata la serie:

Mi hanno detto ‘Gireremo nel 2023’ e io ho detto ‘Fantastico, quando?’, mi hanno detto semplicemente ‘Tutto 2023’, in pratica inizierà a girare a febbraio e finirò a dicembre! Sono affascinato dalla scoperta che hanno scelto di girare diciotto episodi, mi sto immaginando che ci sarà una componente che ricordi i vecchi procedural, non per forza un caso della settimana, ma un qualcosa che si addentri molto nel Matt Murdock avvocato e ci mostri com’è la sua vita. Se è fatto bene e lo porta veramente a sporcarsi le mani con quel mondo…credo che potremo avere qualcosa di davvero interessante, poter passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e goderci davvero il momento in cui indossa il costume.

A preoccupare maggiormente Cox è il fatto che sono passati alcuni anni dalla sua precedente esperienza come Daredevil nei serial Netflix, e ora il suo fisico non è più allenato come un tempo: