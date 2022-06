La comparsa di Jane Foster nelle prime immagini e nel trailer di Thor: Love and Thunder, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in uscita il 6 luglio, ha stupito i fan, che non hanno mai dimenticato il personaggio interpretato da Natalie Portman. Comparsa in Thor e Thor: The Dark World, Jane Foster non era più apparsa nella saga dei Vendicatori, stupendo già per la sua assenza in Thor: Ragnarok. Eppure, il ritorno della dottoressa Foster è stato fortemente voluto dal regista della pellicola, al punto che Taika Waititi ha svelato come ha convito Natalie Portman a tornare in Thor: Love and Thunder.

Taiki Waititi ha svelato come ha convinto Natalie Portman a partecipare a Thor: Love and Thunder

Durante un’intervista con Fandango All Acces, dove Taika Waititi è stato affiancato da Chris Hemsworth (Thor) e Tessa Thompson (Valkyria), il regista ha confessato di non aver apprezzato come il personaggio di Jane Foster sia stato trattato nelle sue precedenti apparizioni. Commento non fuori luogo, se ripensiamo a come un’attrice del calibro di Natalie Portman sia stata poco valorizzata nel dare vita a un personaggio che ha rivestito il ruolo di damsel in mistress, che specie se paragonata alla sua versione animata vista in Marvel’s What if…? lascia intendere come ci potesse essere molto di più da mostrare.

Un aspetto che non è sfuggito a Waititi, che ha confessato durante l’intervista di aver fatto leva proprio su questo ritratto ingrato di Jane Foster per convincere la Portman a interpretare nuovamente:

“Sono andato a casa sua…quello che abbiamo realizzato con Ragnarok, credo, ha reso più appetibile progetti simili ad attori come Christian Bale, che quando ho incontrato mi ha detto di voler fare qualcosa di divertente, e che voleva far parte di questo progetto. Anche Natalie, credo, aveva questa voglia, anche perché credo che la versione del suo personaggio data nei primi film non sia stata la più eccitante visione di un personaggio femminile. Ho solo dovuto accennarle che volevo cambiare il suo personaggio, così come aveva modificato l’indole di Thor in Ragnarok, e dandole un po’ più di spirito d’avventura e divertimento, anche perché Natalie è una persona davvero divertente”

In Thor: Love And Thunder, Natalie Portman sarà la Potente Thor, nata di fumetti del Dio del Tuono durante la gestione di Aaron, divenuto uno dei punti di massimo splendore ed emotività del recente passato del Marvel Universe. Non è dato sapere come verrà adattata al Marvel Cinematic Universe, ma la Jane Foster che brandisce Mjolnir nei comics compie questa scelta eroica pur sapendo che il potere del martello inibisce la chemioterapia che sta affrontando per combattere il cancro, scelta fatta coscientemente perché convinta che la sua eventuale morte sia un prezzo più che equo per garantire al mondo un Thor. In quel periodo, infatti, il Dio del Tuono era divenuto indegno di brandire Mjolnir e di rivendicare il suo titolo.

