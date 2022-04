Durante il panel organizzato al CinemaCon Warner Bros. Pictures ha parlato di molti dei suoi film in arrivo, tra cui i cinecomic Flash, Black Adam e Aquaman 2 (recuperate il DVD del primo Aquaman disponibile su Amazon) e ha anticipato quali sono i prossimi progetti che verranno girati dallo studio confermando che The Nun 2 seguito di The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy facente parte dell’universo narrativo inaugurato da James Wan con il primo The Conjuring, arrivato in sala nel 2018, si farà. Non solo. Sarà il prossimo film del Conjuring universe ad arrivare nei cinema.

CinemaCon: confermato The Nun 2

Per ora non sono stati rilasciati dettagli al riguardo. L’unica cosa certa è che Akela Cooper (Malignant) scriverà la sceneggiatura. Si parlava però del sequel già dal 2019. In precedenza, una delle star di The Nun Taissa Farmiga sorella minore di Vera, aveva lasciato intendere che la realizzazione di un sequel di di The Nun – La vocazione del male fosse praticamente certa. The Nun 2 sarà diretto da Michael Chaves (The Curse of La Llorona, The Conjuring: The Devil Made Me Do It).

Ecco quello che aveva detto:

“Ci sono state sicuramente voci e colloqui nell’ultimo anno. Ma la pandemia ha ovviamente condizionato tutto, incluso le riprese e così via. Così ho sentito che se ne sarebbe parlato in autunno, forse, e si parlava di provare potenzialmente a vedere quale fosse la mia disponibilità. Ma non ho ancora visto una sceneggiatura. Quindi non ho sentito nulla di definitivo o qualcuno dire, ‘Hey, questo si farà’. Quindi non lo so, ma mi piacerebbe tornare a visitare Suor Irene. Sono passati anni”.

Vi ricordiamo che il film del 2018, The Nun – La vocazione del male, uno spin-off di The Conjuring 2, anche se non è considerato dai fan il preferito dai fan della serie, è e ha incassato oltre 360 milioni di dollari al botteghino mondiale. Era solo questione di tempo prima che il sequel venisse approvato.