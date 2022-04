Aquaman and the Lost Kingdom, il cinecomic di James Wan con Jason Momoa è in arrivo nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. Il film vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master. Come vi avevamo accennato in questo nostro articolo nel film comparirà anche il Black Manta interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Ora, la Warner Bros. ha proiettato al CinemaCon un nuovo filmato del film che conferma che in Aquaman and the Lost Kingdom verranno raccontate le origini di Black Manta!

Aquaman and the Lost Kingdom: nel film si svelerà la storia di Black Manta

Già nel primo film di Aquaman ci erano state raccontate brevemente le origini di Black Manta quando ha rivelato che Arthur ha ucciso il capo di una banda di pirati che tentava di dirottare un sottomarino russo. David, il figlio del leader dei pirati ucciso, giura quindi vendetta contro Arthur. Più tardi in Aquaman, l’attuale re di Atlantide, Orm Marius (Patrick Wilson), regala a David l’armatura da battaglia atlantidea per uccidere Arthur. David si ribattezza come Black Manta e riesce a ferire Arthur; tuttavia, Arthur alla fine lo sconfigge. Eppure, la scena a metà dei crediti del film mostra chiaramente il biologo marino Dr. Stephen Shin (Randall Park) salvare David, che accetta di condurre Shin alla mitica Atlantide in cambio del suo aiuto per vendicarsi di Arthur.

Durante la presentazione della Warner Bros al CinemaCon lo studio ha mostrato in anteprima un nuovo filmato di Aquaman and the Lost Kingdom (attualmente non disponibile) nel quale viene confermato che nel film verrà narrata la storia della nascita del cattivo di Black Manta. All’inizio del teaser vediamo il cattivo alla ricerca di vendetta contro Arthur. Black Manta adesso è alla guida di un suo equipaggio a bordo di un sottomarino gigante, è ancora umano ma a quanto pare è entrato in possesso di un antico potere magico che può esercitare a proprio piacimento. Nel filmato ritroviamo anche Momoa che indossa il classico costume arancione di Aquaman in ogni inquadratura e termina con il supereroe che combatte una grande creatura in CGI.

James Wan, nel presentare il filmato, ha dichiarato:

“Sono ancora nel bel mezzo della lavorazione. Il sequel esplorerà la storia, il mondo e la mitologia di Atlantide creati nel primo film e porterà tutto al livello successivo, con nuovi regni e nuovi personaggi. I personaggi che entrano in gioco in questo film sono piuttosto intensi. Questo film non è paragonabile a niente di ciò che ho fatto in passato.”