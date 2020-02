Clerks 3: Kevin Smith rivela che si svolgerà quasi interamente al Quick Stop

Kevin Smith è sempre stato molto disponibile a parlare di Clerks 3, terzo capitolo della serie di film creata da lui stesso che ha riscosso un notevole successo, contando soprattutto il fatto che il primo fu interamente autoprodotto.

Ora, dopo che il progetto ha passato varie fasi di produzione e sono state vagliate diverse bozze, pare che sarà finalmente realizzato.

Smith ha recentemente rivelato alcuni dettagli inerenti alla trama e in un nuovo tweet ha svelato l’ambientazione principale dell’intero film. Un fan lo ha infatti citato, parlando dell’amore che ripone nel primo Clerks. Il regista ha così risposto:”Clerks II è il mio preferito dei film di Askewniverse (con #JayAndSilentBobReboot subito dietro). Inoltre, Clerks III si svolgerà quasi interamente al Quick Stop, quindi nessuno scalo aereoportuale.”

Maybe that’s because Clerks II came out in 2006, not the 90’s. Also: Clerks II is my favorite of the Askewniverse movies (with #JayAndSilentBobReboot gaining fast). Also also: Clerks III takes place almost entirely at Quick Stop, so no airport stops. https://t.co/6jatkAJsDS

