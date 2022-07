The Op ha presentato Clue Friends, una nuova versione di Cluedo interamente dedicata alla mitica sitcom degli anni ‘90. In questa nuova versione di Clue i partiti di Friends troveranno tutti i riferimenti possibili alla serie e un mistero da risolvere. Siete curiosi di scoprire di che si tratta? Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova versione di Cluedo (disponibile per l’acquisto online).

Clue Friends: chi sta nascondendo qualcosa?

Clue Friends – The One With The Secrets, questo è il titolo esteso del gioco, sarà una nuova versione in cui i protagonisti della serie tv dovranno indagare su mistero per le strade di New York. Il gioco infatti rivisiterà in chiave più ironica il classico Clue: invece di indagare su un assassino in una villa, i giocatori (da 2 a 6) vestiranno i panni dei protagonisti e dovranno scoprire un particolare segreto che riguarda uno di loro, da cui il titolo “Quello con i segreti”.

Per scoprire di che si tratta Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross dovranno andare fino in fondo all’annosa questione per ottenere le risposte alle tre fatidiche domande con cui ogni partita Cluedo viene risolta (ovvero chi è stato, in che stanza e con che arma), che in Clue Friends saranno invece quale segreto è stato mantenuto, chi lo rivela e in che luogo di New York è stato scoperto.

Nel calarsi nei diversi personaggi ad ognuno dei giocatori verrà assegnato il documento di identità del proprio personaggio completo di speciali abilità bonus come la possibilità di muoversi due volte in ogni turno, nel caso di Monica.

Le possibili combinazioni di segreti daranno vita a divertenti, e talvolta imbarazzanti, confidenze: Phoebe ha scoperto per caso i piani di Monica e Chandler di trasferirsi in periferia, mentre si trovava a Central Perk, Ross ha scoperto che Joey era un modello per una azienda di rossetti giapponesi in Casa dei genitori di Monica e altre ancora.

Le divertenti indagini potranno avvenire in alcuni dei luoghi iconici della serie come ad esempio l’Appartamento 19 e 20, la balconata, il Central Perk e l’appartamento di Phoebe, mentre a complicare (o aiutare) la soluzione del mistero ci saranno carte pettegolezzo e carte sospetto.