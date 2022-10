C’Mon, azienda produttrice del noto board game, ha annunciato che l’iconica mascotte del gruppo metal farà la sua comparsa in Zombicide.

CMON: in arrivo il crossover tra zombicide e Iron Maiden

Questa settimana la nota azienda americana ha annunciato che verrà prodotto uno speciale pacchetto di miniature che avrà come protagonista Eddie, la nota mascotte del gruppo heavy metal. Nel complesso saranno distribuite ben quindici diverse versioni dell’iconico compagno di viaggio degli Iron Maiden.

Al centro di praticamente tutte le cover della band inglese, Eddie è, molto probabilmente, la mascotte più famosa del mondo della musica, al punto che è praticamente impossibile non averla vista almeno una volta. Le sue fattezze iconiche e uniche gli permisero già tempo fa di andare oltre il mondo della musica (entrando, ad esempio, in quello dei videogiochi). Ciascuna versione sarà compatibile con diversi giochi prodotti da C’Mon. I quindici pezzi verranno suddivisi in tre diverse uscite, ciascuna con diversi modelli e componenti da poter utilizzare in diversi board game. Sarà inoltre possibile acquistare un bundle unico che, oltre alle suddette quindici miniature, conterrà anche una versione esclusiva di Eddie che potrà essere utilizzata come sopravvissuto in Zombicide.

L’attuale annuncio è l’ennesima conferma di come C’Mon abbia intenzione di portare avanti il crossover del noto gioco da tavolo con i più diversi brand. Negli ultimi mesi l’azienda americana ha infatti annunciato diversi pacchetti che introducevano nell’universo del gioco massacra zombie molti altri “volti” noti della cultura pop. Giusto per citare alcuni esempi: Supernatural, The Boys, Thundercats, Ghostbusters e diverse versioni di Batman della serie Dark Nights Metal. Il successo di Zombicide è da sempre strepitoso: oggetto recentemente di una seconda, e più moderna, edizione (di cui potete leggere la nostra recensione qui), il prodotto C’Mon sembra essere uno di quei giochi in grado di attraversare gli anni senza perdere mai il proprio smalto riuscendo, anzi, ad attirare nuovi appassionati. E l’aggiunta di Eddie nel “cast” ne è l’ennesima conferma.