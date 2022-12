Universal Pictures ha pubblicato online il trailer ufficiale di Cocainorso, il film diretto da Elisabeth Banks che farà il suo debutto prossimamente al cinema. Scopriamo insieme la trama e il cast di questa nuova produzione che siamo certi sarà elettrizzante!

Un orso sotto gli effetti della cocaina nel trailer di Cocainorso

Prendete un carico di cocaina, un volo aereo andato male, un orso bruno, e il gioco è fatto! Se poi prendiamo in considerazione che Cocainorso è un lungometraggio ispirato a una storia vera, la questione si fa decisamente ancor più interessante! Secondo voi, un orso bruno di 230 kg come potrebbe reagire all’assunzione di un alta dose di cocaina?

Sempre restando in tema, nell’attesa dell’uscita di Cocainorso al cinema, se siete alla ricerca di un altro film ispirato a una storia sappiate che su Amazon è disponibile il Blu-ray di Blow con Johnny Deep e Penélope Cruz a un prezzo scontato.

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Il cast e la produzione

Cocainorso vede nel cast Keri Russell, O’Shea Jackson, Jr., Christian Convery-Jennings, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra e Aaron Holliday. A cobnlcudere troviamo anche la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta.

Il film vede alla direzione Elizabeth Banks da una sceneggiatura di Jimmy Warden. Phil Lord e Christopher Miller (per Lord Miller), noti per aver lavorato a Spider-Man: Un nuovo universo e I Mitchells contro le macchine, sono i produttori insieme a Elizabeth Banks e Max Handelman per Brownstone Productions. E poi ancora troviamo Brian Duffield per Jurassic Party Productions e Aditya Sood sempre per Lord Miller. Infine, a chiudere il cerchio, troviamo Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida nel ruolo di produttori esecutivi.