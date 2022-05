È morto Ray Liotta. A riportare la notizia, pochi minuti fa, è stato Deadline. L’attore era divenuto famoso soprattutto per aver recitato ne Quei bravi ragazzi interpretando Henry Hill, aveva 67 anni.

Nato a Newark, New Jersey, nel 1954 iniziò la carriera nelle soap operas ottenendo la prima parte importante nel 1983 in Il prezzo del successo (The Lonely Lady). I primi successi arrivano nel 1986 con il ruolo di Ray Sinclair in Qualcosa di travolgente, dove interpreta il ruolo dell’ex marito psicotico e violento di Lulù, interpretata dalla stessa Griffith, e che gli frutta una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista. La parte gli fu procurata proprio da Melanie Griffith, allora moglie dell’amico Steven Bauer.

Nel 1989 è Shoeless Joe Jackson in L’uomo dei sogni (Field of Dreams) ruolo che attira l’attenzione di Martin Scorse che lo vuole in Quei bravi ragazzi (Goodfellas) dove interpreta Henry Hill, un italo-irlandese che cerca di fare strada nella mafia americana, ruolo che lo impone su pubblico e critica e che fa apprezzare le sue doti di attore carismatico. Dopo questa interpretazione, per non diventare un caratterista, sceglie ancora una volta ruoli diversi: un poliziotto maniaco in Abuso di potere, un vedovo che scrive jingle pubblicitari in Una moglie per papà, un militare ribelle in Fuga da Absolom.

Nonostante la sua popolarità sia legata soprattutto ai primi anni 90, che lo vedono emergere come sex symbol, Liotta continua a lavorare con registi come Guy Ritchie (Revolver), Ridley Scott (Hannibal) e Ted Demme (Blow). Ha dato la voce a Tommy Vercetti, protagonista del videogioco GTA Vice City.

Più recentemente aveva recitato in The Many Saints of Newark, il film prequel de I Soprano.

Per quanto riguarda le cause della morte, sono ancora da accertare. Per il momento si sa soltanto che l’attore sarebbe morto nel sonno. Si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film Dangerous Waters.