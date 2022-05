All’interno del numero primaverile di Jump GIGA, periodico di approfondimento di casa Shueisha, gli autori di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen hanno svelato come creare un villain, per lo meno dal loro punto di vista, in occasione di una intervista congiunta.

Rispettivamente Kohei Horikoshi e Gege Akutami, i due autori di punta di Weekly Shonen Jump hanno bisogno di cattivoni forti e tenaci per far spiccare il protagonista e per dare il giusto tono al classico battle shonen.

L’autore di My Hero Academia ha commentato con le seguenti parole la domanda oggetto di questo articolo:

Innanzitutto stabilisco una singola e facile caratteristica riconoscibile che faccia pensare che sia riferita a quel personaggio. Come i capelli di Toga che somigliano ad un giglio del ragno. In questo modo, quando ne parli con un amico e dimentichi il nome del personaggio puoi dire, ad esempio, quel personaggio con la pelle bruciata (Dabi, ndr.).

Gege Akutami, invece, ha dichiarato il suo punto di vista così:

Ciò che è vitale per me è stabilire perchè le convinzioni del villain si scontrano con quelle del protagonista principale e farne una colonna portante mentre agiscono. Credo che sia semplice dare una ragione ad atteggiamenti irrazionali, ma molto più complesso tradurli in fondamenti su cui il personaggio agisce.

Due modi di concepire differenti, ma allo stesso modo danno vita a personaggi unici che simpatizzano con il lettore e spingono il protagonista principale verso la versione migliore di se stesso.

My Hero Academia: manga e anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e in Autunno 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 31 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile che qualcuno finirà per notare le sue capacità.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 19 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 12 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. In Italia arriverà prossimamente su Crunchyroll. E’ in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre da Studio MAPPA.