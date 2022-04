Comicon 2022 ci siamo! A partire da domani venerdì 22 aprile, dopo due anni di assenza, il prestigioso festival del fumetto napoletano sarà pronto ad accogliere i propri ospiti con un ricchissimo programma con oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori in tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Comicon Kids. Comicon 2022 si svolgerà dal 22 al 25 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Il festival si avvale del sostegno e della collaborazione della Regione Campania, del Patrocinio del Comune di Napoli e vedrà negli spazi fieristici l’avvicendarsi di moltissimi eventi e ospiti, tra i quali Davide Toffolo, cantautore e fumettista, che vestirà i panni del Magister di questa edizione e che lo vedrà protagonista di numerosi incontri e di due mostre, nonché protagonista di uno speciale concerto della ‘superband’ composta da Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno.

Comicon 2022: gli ospiti

Alla manifestazione parteciperanno anche moltissimi ospiti internazionali, tra cui il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi,i fumettisti Frank Cho, Johnny Ryan, Ruppert & Mulot; le attrici Yolanda Lynes e Krista Kosonen.

Tra i grandi ospiti italiani i visitatori avranno l’opportunità di incontrare moltissime personalità della cultura pop come i fumettisti Zerocalcare, Tanino Liberatore, Sio, Giuseppe Camuncoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Mirka Andolfo, Pera Toons; gli attori Salvatore Esposito, Greta Scarano, Adriano Giannini; gli scrittori Maurizio De Giovanni e Licia Troisi; l’autore e conduttore televisivo Valerio Lundini; i musicisti e gli attori Giancane, Gli Ultimi, Sick Luke, Melancholia; il divulgatore scientifico Dario Bressanini; i pro player di videogames Pow3r, Jiizuke, Sekuar, Paolocannone, Nello Nigro; i content creator Kurolily, Sbriser, Grax, Sabaku no Maiku, Dario Moccia; i game designer Immanuel Casto e Spartaco Albertarelli; la modella Riae; il cosplayer Leon Chiro.

Comicon 2022: i premi

La sezione Fumetto del festival vedrà l’assegnazione dei Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON composto dai Premi Micheluzzi, destinati a tributare i giusti onori alle opere italiane e dai Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

Il palmares complessivo sarà composta da un totale di 10 riconoscimenti competitivi, e sarà svelato nel corso della cerimonia di premiazione, presieduta da Valerio Lundini e prevista per domenica 24 aprile 2022 alle 19.30 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo, all’interno della Mostra d’Oltremare.

Durante la premiazione sarà inoltre assegnato il Premio Speciale alla Carriera, che nell’edizione 2022 andrà al maestro del fumetto Eiichiro Oda, creatore di One Piece.

Comicon 2022: le mostre

Comicon 2022 vedrà oltre 20 mostre distribuite presso la sede fieristica e in città. Oltre alle già citate mostre dedicate al Magister Davide Toffolo, ci sarà la grande mostra al MANN – Museo archeologico di Napoli “Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del Vulcano” e leoltre 10 mostre distribuite nella sede della Mostra d’Oltremare dedicate a Frank Cho, Sio, AkaB, Roberto Saviano, David Cronenberg e alla grande saga del “manga dei record” ONE PIECE.

Cinema e Serie tv

Napoli Comicon 2022: in anteprima Bang Bang Baby

Per la sezione Serie TV e Cinema ci saranno numerose anteprime nazionali di film e serie tv sia italiani che internazionali, contenuti inediti di Top Gun: Maverick, le anteprime italiane della premiata serie Mister 8 alla presenza della protagonista Krista Kosonen, un nuovo episodio della serie sci-fi Halo, e la proiezione dell’action sudcoreano Shark The Beginning.

Cinema e serie tv italiane saranno presenti con le anteprime di: Bang Bang Baby (alla presenza di Michele Alhaique, Adriano Giannini, Dora Romano, Arianna Becheroni), La Cena Perfetta (a cui parteciperanno Davide Minnella, Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo), American Night (con Alessio Della Valle e Fortunato Cerlino in sala), The Bunker Game (con tanto di incontro con Roberto Zazzara, Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari) e Io e Lulù.

Segnaliamo anche l’anteprima esclusiva del documentario su Sio e numerosi anime in collaborazione con la piattaforma Crunchyroll, tra i quali Dance Dance Danseur, Attack On Titan, Demon Slayer, The Quintessential Quintuplets e altri titoli.

Il mondo del gioco a Comicon 2022

L’area Gioco vedrà l’istituzione di “Italian Game Jam”, la prima competizione nazionale di creazione collaborativa di un gioco da tavolo grazie alla collaborazione di Tambù.

In questa nuova edizione ampio spazio a gioco da tavolo e di ruolo, con un ricco programma di incontri e ospiti e numerose postazioni di gioco gestite dai maggiori player del mercato dove poter provare “versioni giganti” dei giochi da tavolo più famosi.

Dungeons & Dragons sarà invece protagonista con una partita che si terrà sul famoso RING di COMICON per portare il mondo del gioco di ruolo “carta e penna” come spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico della manifestazione.

Tra gli ospiti del mondo del gioco ci saranno Inntale, D20 Nations, Nicola DeGobbis, Andrea Rossi, Claudio Di Biagio uniti per coinvolgere il pubblico in appassionanti sessioni di gioco e di domande e risposte.

Area Videogiochi di Comicon 2022

Comicon 2022 ospiterà un intero padiglione dedicato ai Videogiochi, con una ricca programmazione di incontri, tavole rotonde e meet & greet e un ospite d’eccezione direttamente dal Giappone: lo sviluppatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi. Gli highlights dell’area dedicata ai videogiochi si terrà un talk con Pow3r, il più noto pro player italiano.

One Piece al Comicon 2022

Come detto in precedenza One Piece sarà protagonista di una mostra a lui dedicata, ma gli appuntamenti dedicati a questo manga non finiscono qui: all’Asian Village, il manga del maestro Eichiiro Oda sarà celebrato con un’intera struttura organizzata da Star Comics dove sarà disponibile la Celebration Edition di ONE PIECE n.100, un box in tiratura limitata con finiture dorate, uno speciale doblone in rilievo sul coperchio, un messaggio del maestro Oda, e degli originali gadget. Tutti coloro che acquisteranno l’edizione celebrativa del numero 100 potranno partecipare anche a una caccia al tesoro, mentre i lettori più accaniti potranno mettersi alla prova con Quiz Game con omaggi in palio per i più preparati.

Il Main Stage di Comicon

Napoli Comicon 2022: le mostre, Comic(on) Off e la live music

Ricco programma anche sui Main Stage, che vedrà l’avvicendarsi di appuntamenti dedicati a musica, fumetto e animazione come ad esempio Strappati lungo i bordi, un live music and talk show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi. Il programma di esibizioni di musica dal vivo, vedrà diversi momenti live con esibizioni dal vivo di Nello Taver, Bove, Thru Collected, la band blues TheRivati, e la game-boy music di Kenobit.

Saranno previste anche diverse competizioni: le tradizionali gare Cosplay Challenge e Cosplay Challenge PRO, ed il primo contest nazionale di danza K-pop, il “K-Pop Crew Battle Festival”.

Anche la pizza a Comicon 2022

Comicon 2022 vedrà l’esordio di PizzaCon, la nuova area tematica legata al mondo pizza, in cui avranno luogo incontri con una speciale attenzione alla vendita di pizza “d’autore”. PizzaCon offrirà diversi appuntamenti sotto il cappello “PizzaCon presenta” che spazieranno tra diversi argomenti sviluppati nelle aree del festival. A PizzaCon non potrà mancare la vendita di pizza ai visitatori: alcune delle più note e apprezzate pizzerie italiane – Pizzeria Errico Porzio, l’Antica Pizzeria Da Michele, Pizzeria Da Lioniello, Daniele Gourmet, Impastovivo – saranno presenti nella manifestazione col proprio brand, offrendo due tipologie di pizza, una a portafoglio, e l’altra una pizza speciale COMICON, differente per ciascuna pizzeria.