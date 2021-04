Comicon: tutti gli eventi del 2021-2022 e le date della prossima edizione

Tramite una lettera e un video pubblicato sui canali social ufficiali dell’evento, il COMICON, Salone Internazionale del Fumetto dedicato al mondo dell’intrattenimento che si svolge ogni anno a Napoli, ha annunciato tutte le novità in arrivo per l’anno in corso e per il 2022. Possiamo subito dirvi che il festival del fumetto di Napoli si terrà nel 2022, da 22 al 25 aprile, ecco a voi il comunicato ufficiale.

Cari Comiconiani,

ci mancate. Pensare che anche quest’anno non potremo abbracciarci e stare insieme per quattro interi giorni è difficile da credere, ma grazie al vostro affetto e alla vostra energia siamo rimasti positivi e fiduciosi. Proprio per questo oggi annunciamo le date del prossimo COMICON: 22 – 25 aprile 2022, un’edizione – la ventiduesima – che, fidatevi, non dimenticherete!

Nel frattempo, non abbiamo intenzione di lasciarvi soli. D’altra parte non l’abbiamo mai fatto: in questo lungo anno vi abbiamo tenuto compagnia online con la nuova videorubrica PopRadar, l’evento da record Role Play June, le competizioni della K-Pop Dance Fight Fest, l’originale “Torneo delle mazzate” e, in presenza, con il vasto programma di mostre e incontri Comicon Extra. Come se non bastasse, abbiamo dato alla luce, come festival co-fondatore, alla più grande associazione di categoria nel mondo del fumetto in Italia, RIFF, il cui lavoro ha generato uno storico accordo con il Ministero della Cultura.

Ma guardiamo al futuro. Nei prossimi mesi, in attesa di COMICON 2022, staremo insieme il più possibile:

dal 21 aprile riparte “ PopRadar ”, con una nuova stagione condotta – sorpresa! – dalla instagrammer Petunia Ollister

PopRadar instagrammer i prossimi 1 e 2 maggio ci vediamo per “ Comicon Day Live Online ”, una doppia giornata di eventi online nel tradizionale periodo di Comicon

ci vediamo per “ ”, una doppia giornata di eventi online nel tradizionale periodo di Comicon da luglio fino a fine anno, con un nuovo programma di mostre ed eventi “Comicon Extra”

E non è tutto: se a luglio riuscissimo a incontrarci dal vivo? Stiamo provando a organizzare un evento in presenza, all’aperto, proprio a luglio, se la situazione sanitaria e le restrizioni definite da Governo e Regione lo consentiranno. Un evento che sarà aperto al pubblico, nei limiti consentiti, e a cui potranno partecipare gratuitamente i Comiconiani che hanno conservato l’abbonamento 2020 (che sarà valido anche per il 2022). Prossimamente daremo comunque istruzioni per validità e rimborsi dei biglietti già acquistati.

Sapete che il nostro festival è nato ventitré anni fa da un gruppo di amici, accomunati dal desiderio di vivere e condividere la passione per il fumetto e l’immaginario pop. Ma senza di voi COMICON non sarebbe diventato uno dei festival di cultura pop più importanti in Europa. Senza di voi COMICON non sarebbe quella incredibile, emozionante, magica e gioiosa festa a cui ogni anno diamo vita insieme a voi. Perché noi siamo COMICON, ma #COMICONsieteVOI.