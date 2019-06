In arrivo Warhammer 40.000: Apocalypse, un nuovo gioco di miniature che porterà le battaglie di Warhammer 40.000 su scala massiva.

L’apocalisse sta per arrivare, o così annuncia Games Workshop a pochi giorni dal lancio del suo Warhammer 40,000: Apocalypse.

Warhammer 40.000: Apocalypse sarà una nuova iterazione di Warhammer 40.000, che permetterà battaglie epiche e in larga scala in cui sarà possibile schierare eserciti formati da un numero considerevole di pezzi. Sarà così possibile giocare finalmente anche con quelle miniature che spesso non trovano posto nelle battaglie “classiche” di Warhammer 40.000.

Il regolamento di Warhammer 40.000: Apocalypse si baserà sul sistema di regole standard del gioco di miniature, opportunamente rivisto ed adattato per permettere battaglie massive che possano essere risolte nel giro di qualche ora.

Il regolamento di Apocalypse sarà pensato per trasmettere un senso di epicità cinematografica e ottimizzare il tempo di gioco eliminando alcune meccaniche, che solitamente generano tempi morti. Per gestire la quantità considerevole di miniature il gioco prevederà l’utilizzo di diverse tipologie di token segnalino per tenere traccia delle varie azioni impartite ad ogni unità.

Warhammer 40.000: Apocalypse introdurrà anche le Carte Risorse Comando, che permetteranno la creazione di un mazzo di gioco che potenzierà il proprio esercito, permettendo di usare potenti attacchi psichici o strategie inaspettate.

Oltre alla scatola base saranno previsti diversi accessori, come un ulteriore mazzo da 100 Carte Risorse Comando, un set di dadi Apocalypse (25 dadi da 6 e 25 dadi da 12) e set di basette di movimento Apocalyse per fanteria.

Sarà possibile giocare a Warhammer 40.000: Apocalypse utilizzando qualsiasi miniatura di Warhammer 40.000 già in vostro possesso, tutti i dati di ogni singolo pezzo saranno trascritti su delle schede tecniche in pdf, che sarà possibile scaricare gratuitamente alla release del gioco.

Trattandosi di un gioco di miniature massivo, per giocare a Warhammer 40.000: Apocalypse occorrerà possedere un numero di miniature adeguato. Per venire in contro a tale richiesta Games Workshop realizzerà delle scatole apposite, chiamate Apocalypse Battalions, che conterranno un distaccamento già pronto del vostro esercito. Oltre a questi distaccamenti saranno rilasciate anche delle scatole speciali con alcuni mezzi pesanti. I primi mezzi che verranno messi in commercio saranno il Baneblade dell’Astra Militarum (la scatola del massiccio carro armato permetterà di scegliere tra sette varianti), il Primaris Repulsor Executioner per gli Adeptus Astartes e lo Skorpius Disintegrator per gli Adeptus Mechanicus.

Warhammer 40.000: Apocalypse sarà disponibile in preorder a partire dal 29 giugno 2019 in occasione del Warhammer Day.