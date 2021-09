Conan il Ragazzo del Futuro: Dynit annuncia le edizioni standard

Conan il Ragazzo del Futuro è tornato pochi mesi fa in home video in una lussuosa Ultimate Edition a cura di Dynit. Ora la casa editrice specializzata nell’animazione giapponese, cartoni animati, live-action movies e manga, ripropone una nuova edizione standard del classico della Nippon Animation diretto dal maestro Hayao Miyazaki sulla base del romanzo The Incredible Tide di Alexander Key edito in Italia da Kappalab (potete acquistarlo su Amazon).

I nuovi home video di Conan il Ragazzo del Futuro

I nuovi DVD (4 DVD a un prezzo di 39,99 euro) e Blue-Ray (4 Blu-ray Disc a un prezzo di 49,99 euro) di Conan il Ragazzo del Futuro saranno disponibili dal 1 dicembre 2021 in lingua giapponese e italiana, e sono già prenotabili su Amazon.

Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri viventi dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque.

Conan il Ragazzo del Futuro su Amazon Prime Video e VVVVID

A partire dal primo aprile 2021 Amazon Prime Video e VVVVID hanno reso disponibile in streaming Conan il Ragazzo del Futuro, l’anime venuto alla luce nel 1978, composto da 26 episodi e riconosciuto ampliamente come un classico dell’animazione.

L’anime è diretto da Hayao Miyazaki, con la collaborazione di Keiji Hayakawa e Isao Takahata, e prodotto dalla Nippon Animation, in co-produzione con NHK.

Questa la sinossi: