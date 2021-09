Cosa fare a Play domenica 5 settembre

Domani 5 settembre sarà la giornata conclusiva di Play Festival del Gioco. Per chiudere in bellezza questa 3 giorni che ha visto il mondo del gioco nazionale riunirsi a distanza di più di un anno, sarà la volta della “Epic” di Dungeon & Dragons oltre che del campionato italiano di Carcassonne e i Vallejo Painting Awards.

La terza e ultima giornata di Play proporrà un programma particolarmente intenso per una conclusione in bellezza, dove il fitto programma di tornei di giochi da tavolo infiammerà lo spirito dei giocatori in competizione per alcuni tra i più ambiti, tra cui il titolo di campione nazionale di Carcassonne. Altre sfide riguarderanno classici intramontabili come Agricola (ore 9:00, Padiglione A) Terraforming Mars, Klask (entrambi ore 10:30, Padiglione B), Stone Age (ore 14:00, Padiglione A) e Dubito (ore 17:00, Padiglione A). A questi appena elencati si aggiungeranno poi due tornei di Dust 1947 previsti al Padiglione A alle 10:00 e alle 15:00.

Non solo tornei però, anche chi non è interessato alle competizioni potrà assistere a una serie di altri eventi come i Vallejo Painting Awards, dedicati ai migliori pittori nel campo delle miniature, l’incontro con i ragazzi del team di Inntale per un talk per parlare delle prospettive legate al gioco di ruolo (ore 10:30, Sala 400), un panel di Andrea Lucca sul suo progetto “Crystal Saga” (ore 14:00 in Sala 100) e la presentazione delle novità di Mana Project Studio (ore 16:00 in Sala 100).

Per gli amanti dei librigame ci sarà la presentazione di Thomas Mazzantini con il suo Fausto & Furio (ore 12:00, Sala Moreno), Valentino Sergi illustrerà il suo Horror Gamebook. Sfida alla Morte Rossa (ore 10:00, Padiglione D – segue firmacopie alle 13:00).

Tra i main event della giornata invece ci saranno gli incontri a tema Dungeons & Dragons, con Andrea Rossi e il suo incontro sui dungeon (ore 10:00 in Sala 100), a seguire l’incontro in Sala 100 con l’esperto di D&D Christian “Zoltar” Bellomo in cui si affronteranno tutte le novità del gioco di ruolo più famoso del mondo. Per i più intrepidi ci sarà poi l’attesissimo evento con la sfida Epic, che richiamerà appassionati da tutta Italia: l’inizio è fissato per le 14:00 in Sala 400 dove gli intrepidi eroi avranno a disposizione quattro ore di per sfidare il boss finale!

Tra i workshop formativi previsti domani ci sarà la terza e ultima sessione di creazione di costumi in cuoio per i giochi di ruolo dal vivo tenuta dal costumista con esperienze hollywoodiane Gabriele Stazi, in arte “The Leprechaun” (ore 10:00, Padiglione E), la conferenza Dal costumista al larper su analogie e differenze con il settore cinematografico (ore 14:00, Sala Moreno) sempre a cura di Stazi e infine un incontro promosso da Federludo e dedicato alle associazioni sul tema della comunicazione efficace (ore 12:00, padiglione B).