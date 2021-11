In occasione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece, Crunchyroll ha deciso di creare un filtro AR per Instagram a tema per commemorare l’occasione e che vi permette di creare il vostro manifesto stile One Piece.

Mostrate la taglia sulla vostra testa, create il vostro manifesto stile One Piece

Crunchyroll partecipa ai festeggiamenti, omaggiando e dedicando un piccolo simbolo all’opera di Eiichiro Oda. Adesso tutti potrete sentirvi pirati, in fuga dalla Marina, grazie ad una taglia virtuale che penderà proprio sulla vostra testa.

Il filtro può essere utilizzato facilmente raggiungendo @Crunchyroll su Instagram col tuo cellulare e selezionando poi l’icona con le scintille, sopra il vostro feed, salvando in questo modo il filtro sul tuo profilo.

Questo è un esempio che viene direttamente da Tim Lyu, Host e volto di Cruchyroll, sull’utilizzo del filtro.

La piattaforma invita inoltre i fan a taggarla nelle storie mentre provano il filtro per poterle vederle e condividerle. Apprezziamo il simpatico diversivo mentre non ci resta che aspettare impazienti l’uscita del nuovo episodio.

One Piece taglia il traguardo dei 1000 episodi

Il celebre anime One Piece, è in onda e sulla cresta dell’onda da ormai 22 anni e sta per tagliare un altro importante traguardo, quello delle 1000 puntate. Abbiamo finalmente la conferma della data della messa in onda del millesimo episodio, fissata per il 21 novembre 2021.

Come riportato da OROJAPAN tramite il loro profilo Twitter.

Episode 1,000 will officially air on Sunday, November 21, 2021. https://t.co/IpIxAIIZYp — OROJAPAN (@Orojapan1) October 17, 2021

La Key Art pubblicata come anticipazione da Toei Animation mostra le due fazioni affrontarsi in quella che probabilmente sarà la battaglia definitiva. Probabilmente, questo sarà uno dei momenti chiave prima dell’inizio del finale vero e proprio dell’opera che sembrerebbe essere molto prossimo ascoltando le dichiarazioni di Oda e Shueisha in occasione dell’uscita del volume 100 del manga.

Contemporaneamente all’uscita dei 1000 episodi, i festeggiamenti si completano anche con il superamento del traguardo dei 100 volumi, e quindi 1000, capitoli, del manga cartaceo. Il volume 99 è uscito anch’esso, in Italia, per Star Comics in una edizione commemorativa e celebrativa.