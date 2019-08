D23 Expo: una stazione musicale dedicata alla Marvel

Vi consigliamo di acquistare il cofanetto con l’Omnibus dedicato a Secret Wars, disponibile su Amazon cliccando qui.

Verrà trasmessa due giorni prima dell’anniversario della Marvel e giornalmente, a partire dal 1939. Mike Rubens, famoso per il suo lavoro Full Frontal with Samantha Bee and The Daily Show with Jon Stewart, guiderà il pubblico in questo viaggio nel tempo, commentando ogni pezzo e facendo sempre riferimento ai protagonisti e agli eventi storici della Marvel.Ci saranno pezzi iconici di artisti come Nat King Cole, Frank Sinatra, Elvis Presley; con l’andare nel tempo verranno proposti anche The Rolling Stones, Duran Duran, The Beatles, Led Zeppelin, Madonna, e Prince. Il viaggio nel tempo proseguirà fino ad arrivare ad artisti del calibro di Eminem, Kanye West, The Weekend e tanti altri.Inoltre uscirà presto, un libro in edizione speciale che includerà sia elementi del periodo classico della Marvel, sia dell’epoca contemporanea. Ogni pagina corrisponderà ad un anno e rivelerà storie e curiosità su ogni eroe ed ogni evento. ies along the way. In questi anni la musica è sempre stato un elemento fondamentale all’interno dell’universo Marvel, esattamente come ha affermato l’editore capo C.B. Cebulski “Continuiamo a raccontare le nostre storie e a celebrare i nostri ottant’anni e non potremmo essere più felici di lanciare questa piattaforma musicale, fatta apposta per i fan, per accompagnarli in un viaggio alla scoperta di un caposaldo come il Marvel Universe.“Sarà possibile vivere quest’esperienza musicale dale nella pop-up radio, disponibile via satellite, sulla piattaforma streaming e On Demand.in tutti i negozi.