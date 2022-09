Quando durante lo scorso San Diego Comic-Con è stata annunciata Daredevil: Born Again, i fan del Cornetto non hanno potuto far a meno di chiedersi quando della precedente iterazione realizzata da NEtflix del Diavolo Custode sarebbe permeata anche nella sua nuova versione del Marvel Cinematic Universe. Come facilmente intuibile, il tono violento e lontano dalle prassi narrative del franchise disneyano non poteva arrivare nel Marvel Cinematic Universe, scelta che, ovviamente, consente di rendere Daredevil: Born Again come un nuovo inizio per il personaggio, slegandosi da quanto visto precedentemente su Netflix.

Charlie Cox non ha dubbi: Daredevil: Born Again sarà un nuovo inizio per Matt Murdock

Oltre al rimando a una delle migliori run del personaggio, il senso di Born Again potrebbe essere proprio la rinascita di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe. Dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home nei panni di avvocato come Matt Murdock, siamo in attesa di vedere Charlie Cox fare la sua entrata trionfale in She-Hulk: Attorney at Law con il costume del Cornetto, ma queste due apparizioni sembrano essere un assaggio di quello che sarà il nuovo corso dell’urban hero per eccellenza del mondo marveliano.

A confermare questa necessità di un nuovo inizio è stato lo stesso Charlie Cox, che in un’intervista con Extra ha spiegato come, sin dalle prime consultazione con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, l’idea alla base di Daredevil: Born Again fosse esattamente quella di raccontare un punto di partenza per l’eroe di Hell’s Kitchen;

È la stagione 1, non la stagione 4, è una cosa completamente nuova. Credo sia questo il modo corretto di vederla. Se devi farlo nuovamente, fallo in modo diverso. Non ho ancora letto una sceneggiatura, le mie emozioni sono legate al titolo, Born Again. Penso sia questo il senso di tutto, è un nuovo inizio, sarà diverso, sarà totalmente diverso.

Oltre a Charlie Cox, nel Marvel Cinematic Universe è tornato anche Vincent d’Onofrio, che in Hawkeye ha nuovamente vestito i panni di Wilson ‘Kingpin’ Fisk, storica nemesi di Daredevil, e che vedremo anche in Echo.

Nonostante la fugace apparizione come legale di Parker e la futura comparsata in una serie dai tratti comici come She-Hulk, non dobbiamo farci ingannare, perché Charlie Cox precisa come l’elemento comico sarà irrilevante nella narrazione di Daredevil: Born Again:

Non credo che funzionerebbe, per lo meno non per tutta la durate della serie, non con questo personaggio. Non ritengo sia sufficiente fedele al materiale originario per potere funzionare davvero.

Daredevil: Born Again arriverà su Disney Plus nel 2024.

