Data di inizio e dettagli sullo spin-off manga di JoJo

Il nuovo spin-off manga di Jojo (Le Bizzarre Avventure di JoJo), ispirato al celebre manga omonimo scritto e disegnato da Hirohiko Araki, comincerà ufficialmente il 19 dicembre 2021 all’interno del numero di gennaio 2022 di Ultra Jump (Shueisha), dopo essere stato annunciato lo scorso agosto.

I dettagli sullo spin-off manga di JoJo

La novità arriva da fonti accreditate mediante Twitter che sono in possesso delle copie staffetta del numero di dicembre 2021 della medesima rivista appena citata la quale, inoltre, specifica che lo spin-off sarà ambientato in quel di Morioh prima degli eventi della parte 4 di JoJo, ovvero Diamond is Unbreakable.

Ricordiamo che lo spin-off sarà scritto da Kohei Kadono (Boogiepop) e disegnato da Tasuku Karasuma (No Guns Life). Ancora, il manga principale di JoJo avrà diritto ad una parte 9 sempre realizzata dal maestro Araki, cui titolo è provvisoriamente JOJO LANDS, ma al momento è quanto noto. La parte 8, ossia JoJolion, invece, si è conclusa lo scorso 19 agosto al netto di 110 capitoli e 27 volumi:

A Morio-cho, nella città S, dopo il grande terremoto che ha colpito l’intero paese, si sono formati bizzarri rigonfiamenti del terreno chiamati “muri di occhi”. Qui la studentessa universitaria Yasuho Hirose trova un misterioso giovane e, mentre cerca di scoprire l’identità del ragazzo, iniziano ad accadere strani fenomeni…

Altro su JoJo : la parte 6 diventa anime, i dettagli

Ricordiamo che l’adattamento anime della parte 6, Stone Ocean, è stata annunciata ad aprile 2021 e sarà trasmesso a partire da dicembre 2021 attraverso la piattaforma streaming on-demand di Netflix con la produzione di David Production. Qui per raggiungere ulteriori informazioni.

L’anime si ispira alla parte del 6 del celebre manga serializzata dal 1999 al 2003 comprendente 17 volumi (dal 64° al 80° considerando l’intera opera).

Le Bizzarre Avventure di Jojo, il manga e l’anime

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da macro saghe otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con la copertina rigida.

Tutte le stagioni dell’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono già disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. Infatti la serie anime è ritornata tra l’ottobre del 2018 e il 28 luglio 2019 con la quarta stagione che è la trasposizione animata di Vento Aureo.

Ricordiamo che l’ottava parte del manga, JoJolion, si è conclusa il 19 agosto all’interno del numero di settembre 2021 del mensile di Shueisha, Ultra Jump. A data da destinarsi il maestro Araki avvierà la nona parte intitolata provvisoriamente JOJO LANDS (qui i dettagli).

Consigliamo di provare Le Bizzarre Avventure di JoJo dal suo vero inizio qui su Amazon per provare a scoprire il leggendario shonen che ha ispirato le attuali generazioni.