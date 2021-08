Le Bizzarre Avventure di Jojo – Stone Ocean: trailer e periodo di uscita su Netflix

In occasione di una livestream precedente annunciata apprendiamo che l’adattamento anime di Stone Ocean, la Stagione 6 della serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo ispirata alla medesima sesta parte del manga omonimo scritto e disegnato da a Hirohiko Araki, arriverà in tutto il mondo (pertanto anche in Italia) in esclusiva sulla piattaforma streaming on-demand di Netflix a dicembre 2021.

In Giappone, inoltre, sarà trasmesso anche in televisione a Gennaio 2022 attraverso le emittenti di Tokyo MX, MBS e BS11.

A ruota sono stati svelati una nuova key visual e character design (la prima appena vista in apertura, mentre i character design a cura di Masanori Shino e Shun’ichi Ishimoto sono disponibili qui) e il primo entusiasmante trailer offerto da Netflix attraverso il canale YouTube dedicato. Ecco a voi:

Le Bizzarre Avventure di Jojo Stagione 6 – Stone Ocean: staff e sinossi

David Production ritorna a produrre la serie e Kenichi Suzuki è il regista responsabile del progetto (esattamente come per la prima, seconda e terza parte). Toshiyuki Kato (il regista de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable, Thus Spoke Kishibe Rohan) dirige l’anime. Yasuko Kobayashi ritorna dalle precedenti serie per gestirne la composizione dell’anime e Masanori Shino (Black Lagoon, Gungrave, No Guns Life) è il character design. Shun’ichi Ishimoto (il regista capo per le animazioni de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Golden Wind) è il designer degli Stand. Yoshikazu Iwanami ritorna come responsabile del suono e Yugo Kanno ritorna come compositore delle musiche come nelle terza, quarta e quinta parte.

L’anime si ispira alla parte del 6 del celebre manga serializzata dal 1999 al 2003 comprendente 17 volumi (dal 64° al 80° considerando l’intera opera).

“Florida (USA), 2011. Dopo un grave incidente stradale con la fidanzata, Jolyne Cujoh viene incastrato e viene sentenziato a scontare 15 anni di prigionia. Jolyne viene spedita in un carcere statale penitenziario di massima sicurezza, Green Dolphin Street Prison, conosciuto anche come ‘the Aquarium’. Sull’orlo della disperazione, Jolyne riceve un pendente da suo padre che provoca un misterioso potere sopito dentro di lei. Ci sono cose in questo mondo che sono più terrificanti del mondo e ciò che accade in questa prigione è una fra se, di sicuro. Un messaggio da un individuo misterioso che appare di fronte a Jolyne, eventi inspiegabili che accadono uno dietro l’altro, la verità terribile per lei di dire al padre quando va a trovarla e DIO… Riuscirà Jolyne alla fine ad uscire da questa prigione? sarà liberà dalla disperazione? La battaglia finale per porre fine alla guerra predestinata lunga secole tra la famiglia Joestar e DIO ha inizio!“

Se ne foste incuriositi, potete recupere qui su Amazon il 1° numero del manga di Stone Ocean a cura di Star Comics.

Le Bizzarre Avventure di Jojo, il manga e l’anime

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da macro saghe otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con la copertina rigida.

Tutte le stagioni dell’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono già disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. Infatti la serie anime è ritornata tra l’ottobre del 2018 e il 28 luglio 2019 con la quarta stagione che è la trasposizione animata di Vento Aureo.

Ricordiamo che l’attuale ottava parte del manga, JoJolion, si concluderà il 19 agosto all’interno del numero di settembre 2021 del mensile di Shueisha, Ultra Jump.

Consigliamo di provare Le Bizzarre Avventure di JoJo dal suo vero inizio qui su Amazon per provare a scoprire il leggendario shonen che ha ispirato le attuali generazioni.