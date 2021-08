JoJo: annunciata la parte 9 del manga e uno spin-off

Le Bizzarre Avventure di JoJo, il celebre manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, avrà diritto ad una parte 9 il cui titolo provvisorio è “JOJO LANDS” e avrà inizio dopo una breve pausa dalla parte 8 – JoJolion – che, ricordiamo, si concluderà il 19 agosto all’interno del numero di settembre 2021 del mensile di Shueisha, Ultra Jump.

La notizia arriva dalle prime anticipazioni emerse online in calce al magazine appena citato ed è confermata da insider accreditati in possesso di copie staffetta.

Inoltre, il magazine rivelerà il lancio per questo Inverno di un manga spin-off de Le Bizzarre Avventure di JoJo scritto da Kohei Kadono (Boogiepop) e disegnato da Tasuku Karasuma (No Guns Life). Anche in questo caso non c’è un titolo ufficiale e probabilmente la storia ruoterebbe tra Josuke e Hol Horse.

Per il momento è quanto sappiamo, pertanto per le avventure di JoJo non è ancora la fine. Non appena apprenderemo maggiori dettagli vi aggiorneremo.

JoJo: si conclude la parte 8, informazioni e trama

La parte 8 del celebre franchise di Araki-sensei ha avuto inizio a maggio 2011 attraverso le tavole mensili di Ultra Jump (Shueisha) e si compone attualmente di 26 volumetti in Giappone e 23 in Italia grazie a Star Comics. La serie totale de Le Bizzarre Avventure di JoJo comprendente anche le precedenti parti, invece, ha avuto inizio nel 1987 e si compone di 126 raccolte.

La parte 8 è ambientata nuovamente a Morio-cho, ma nella dimensione Steel Ball Run.

In seguito a un violentissimo cataclisma, la città è stata completamente stravolta e l’area ha subito un mutamento morfologico impressionante. Sulla costa una ragazza trova per caso un giovane completamente nudo, che indossa solo un cappello da marinaio. Semisepolto sotto un cumulo di terra, dello sventurato si scorge quasi solo una voglia a forma di stella e sembra proprio che si tratti di Yoshikage Kira.

La serie manga è stata serializzata attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump dal 1986 al 2004 raccogliendo le prime 6 parti da Phantom Blood a Stone Ocean. Dal 2005 con Steel Ball Run (parte 7) la serie si è spostata mensilmente su Ultra Jump.

JoJo: la parte 6 diventa anime, i dettagli

Ricordiamo che l’adattamento anime della parte 6, Stone Ocean, è stata annunciata ad aprile 2021 e sarà trasmesso a partire da dicembre 2021 attraverso la piattaforma streaming on-demand di Netflix. Qui per raggiungere tutti gli ultimi dettagli.

Le Bizzarre Avventure di Jojo, il manga e l’anime

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga avviata nel 1987 da Hiroiko Araki e composta, al momento, da macro saghe otto parti le quali raccontano, in maniera irriverente e con uno stile originale ed emblematico, le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar nella loro costante lotta contro individui senza scrupoli e misteriose forze sovrannaturali. In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell’ottobre del 2019 è stata realizzata una nuova edizione con la copertina rigida.

Tutte le stagioni dell’anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo sono già disponibili gratuitamente sia su Crunchyroll che su VVVVID in lingua originale e sottotitolate in italiano. Infatti la serie anime è ritornata tra l’ottobre del 2018 e il 28 luglio 2019 con la quarta stagione che è la trasposizione animata di Vento Aureo.

Consigliamo di provare Le Bizzarre Avventure di JoJo dal suo vero inizio qui su Amazon per provare a scoprire il leggendario shonen che ha ispirato le attuali generazioni.