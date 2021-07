Gucci e Miley Cyrus insieme stile Le Bizzarre Avventure di JoJo

Terumi Nishii è una character designer conosciuta per aver realizzato le versioni animate dei personaggi di diverse serie di animazione conosciutissime, fra cui Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable e I Cavalieri dello Zodiaco.

Ebbene, Terumi Nishii ha disegnato anche la versione animata della cantante Miley Cyrus per un recente spot per il nuovo profumo creato dalla casa di moda Gucci. La pubblicità, chiamata Flora Fantasy, promuove infatti la nuova fragranza Flora: Gorgeous Gardenia Fantasia.

La nuova collaborazione fra JoJo, Miley Cyrus e Gucci

La Presidentessa di Production I.G. USA Maki Terashima-Furuta ha accreditato lo studio di animazione Akatsuki con sede a Ogikubo, il rappresentante e animatore di Studio PaTHoS Akihiko Ota e l’artista di fondali Kazuki Higashiji per aver lavorato allo spot. Ota ha diretto la parte dell’animazione e Hitomi Ikeda è responsabile del design dei colori della parte animata. Terashima-Furuta è accreditata come produttore di animazione.

La versione animata di Miley Cyrus e lo scenario floreale in cui la cantante è inserita rivelano l’ispirazione a JoJo:

Il video è stato condiviso in maniera ufficiale da Gucci attraverso un post su Twitter, in cui è anche presente una didascalia con i credits…

A fanciful #GucciBeauty world featuring @MileyCyrus and inspired by anime, the cheery dreamscape of the new #FloraFantasy campaign is one of kawaii cuteness. Directed by @petracollins, creative direction by #AlessandroMichele, art direction by #ChristopherSimmonds. pic.twitter.com/1hgpioGNTg — gucci (@gucci) July 28, 2021

…e su YouTube:

Potrebbero essere in arrivo inoltre anche altri progetti ispirati agli anime per la campagna: Terashima-Furuta ha dichiarato che il fotografo di Ignaz Studio Tomoyuki Ishiyama (che ha anche lavorato alla pubblicità), il character designer di Mobile Suit Gundam: The Origin: Advent of the Red Comet Tsukasa Kotobuki e il CEO di Studio Akatsuki Lō Kokuka stanno lavorando su altro materiale promozionale per la campagna.

Anime e manga sono diventati un tema ricorrente per i marchi di moda più prestigiosi, apparendo in sfilate e pubblicità di Gucci, Comme des Garcons, Louis Vuitton e Prada. Lo stesso Hirohiko Araki, il creatore di JoJo, ha già collaborato, come il papà di One Piece Eiichiro Oda, con Gucci.

Potete gustarvi Diamond is Unbreakable e tutte le altre stagioni di questa bizzarra saga generazionale in maniera del tutto legale e gratuita su VVVVID e Crunchyroll. Se siete alla ricerca di oggetti da collezione, numeri del manga e altri memorabilia dell’opera unica di Hirohiko Araki, date un’occhiata a questa ricchissima pagina su Amazon!