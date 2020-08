DC FanDome – oltre 300 ospiti e primi dettagli

Iniziamo a scaldarsi i motori per DC FanDome ovvero l’evento virtuale gratuito previsto per il prossimo 22 agosto completamente dedicato ai mondi DC – dal cinema, all’animazione passando per TV, videogiochi e fumetti.

Nel tardo pomeriggio di ieri è infatti stata resa nota la lista delle oltre 300 personalità che prenderanno parte alla convention virtuale per oltre 100 ore di programmazione spalmata in 24 ore di dirette!

Spicca ovviamente sul versante cinema i nomi di Matt Reeves e Robert Pattinson che dovrebbero presentare il primo trailer di The Batman, ma anche i registi James Gunn (The Suicide Squad – Missione Suicida) e Andy Muschietti (The Flash). Si celebrerà anche il passato con Lynda Carter (Wonder Woman) e Val Kilmer protagonista di Batman Forever di cui si vocifera essere possibile una director’s cut.

Non dimentichiamoci neanche il versante fumetti che vede fra i nomi coinvolti Brian Michael Bendis, Grant Morrison, Scott Snyder e Tom King. Ma interessante in questo versante è anche la presenza di Geoff Johns e soprattutto Mark Waid che non lavora in DC da qualche anno, possibile un suo clamoroso ritorno?

👏🏼 I Presentatori 👏🏽 e gli Ospiti 👏🏿 Più 👏🏻 Leggendari 👏🏾 di Sempre.Il 22 agosto siete tutti invitati all'evento virtuale dedicato ai fan di tutto il mondo, per 24 ore, solo su DCFanDome.com. #DCFanDome Publiée par DC Films sur Vendredi 7 août 2020

Oltre agli ospiti sono stati annunciati anche i presentatori che nelle varie lingue in cui è prevista la manifestazione, per l’Italia a fare da Cicerone, se così si può dire, sarà Andrea Delogu.

La convention sarà divisa in 5 stanze in cui si alterneranno protagonisti, autori e creatori per discutere del Multiverso DC ed anticipare i piani futuri.

Eccovi una mappa:

Hall of Heroes: l’epicentro del DC FanDome, in cui si potrà assistere a programmazioni speciali e panel ricchi di star, vedere tutti i nuovi contenuti di film, serie televisive, giochi e altro ancora. Hall of Heroes è l’entrata in un mondo fatto su misura per i fan, ed è disponibile in nove lingue!

l’epicentro del DC FanDome, in cui si potrà assistere a programmazioni speciali e panel ricchi di star, vedere tutti i nuovi contenuti di film, serie televisive, giochi e altro ancora. Hall of Heroes è l’entrata in un mondo fatto su misura per i fan, ed è disponibile in nove lingue! WatchVerse: in questo ambiente altamente coinvolgente, verrai trasportato in una strada trafficata nel quartiere dei cinema del DC FanDome. Potrai osservare le vetrine, i vicoli e i tetti, ma assicurati di visitare gli iconici Monarch, Athena, Kandor e McDuffie’s Dakota, con la Blerd e Boujee! House, i Blerds, i LatinxGeeks e tutti i nerd. Accomodati ed unisciti al nostro pubblico virtuale, dove verrai rapito da ore di contenuti DC da non perdere, provenienti da tutto il mondo. Dai panel più recenti, alle proiezioni esclusive di filmati in anteprima mondiale o inediti, il divertimento è assicurato, con il cast, i creatori e gli artisti che lavorando dietro le quinte delle serie TV, film, home entertainment, giochi della DC e molto altro!

in questo ambiente altamente coinvolgente, verrai trasportato in una strada trafficata nel quartiere dei cinema del DC FanDome. Potrai osservare le vetrine, i vicoli e i tetti, ma assicurati di visitare gli iconici Monarch, Athena, Kandor e McDuffie’s Dakota, con la Blerd e Boujee! House, i Blerds, i LatinxGeeks e tutti i nerd. Accomodati ed unisciti al nostro pubblico virtuale, dove verrai rapito da ore di contenuti DC da non perdere, provenienti da tutto il mondo. Dai panel più recenti, alle proiezioni esclusive di filmati in anteprima mondiale o inediti, il divertimento è assicurato, con il cast, i creatori e gli artisti che lavorando dietro le quinte delle serie TV, film, home entertainment, giochi della DC e molto altro! YouVerse: entra in un mondo dove i FAN sono i protagonisti, per ammirare i più straordinari contenuti, i cosplay e i disegni più sorprendenti realizzati dai fan di tutto il mondo, inclusi, chissà, anche i tuoi! È proprio qui che i fan diventano protagonisti: vengono onorati e premiati durante l’esperienza unica di 24 ore del DC FanDome.

entra in un mondo dove i FAN sono i protagonisti, per ammirare i più straordinari contenuti, i cosplay e i disegni più sorprendenti realizzati dai fan di tutto il mondo, inclusi, chissà, anche i tuoi! È proprio qui che i fan diventano protagonisti: vengono onorati e premiati durante l’esperienza unica di 24 ore del DC FanDome. InsiderVerse: Entra nel dietro le quinte del leggendario lot dei Warner Bros. Studios con i maestri artigiani che portano in vita la DC in tutte le sue forme: dai fumetti ai giochi, serie TV, film, parchi a tema, prodotti DC e altro ancora.

Entra nel dietro le quinte del leggendario lot dei Warner Bros. Studios con i maestri artigiani che portano in vita la DC in tutte le sue forme: dai fumetti ai giochi, serie TV, film, parchi a tema, prodotti DC e altro ancora. FunVerse: questo è il posto perfetto per condividere il tuo FanDome DC! Esplora ogni angolo di questo spazio coinvolgente e interattivo in cui puoi accedere a fumetti digitali gratuiti, acquistare prodotti e oggetti da collezione esclusivi, metterti in posa nella nostra postazione selfie, esplorare la Bat-caverna e molte altre fantastiche attività.

questo è il posto perfetto per condividere il tuo FanDome DC! Esplora ogni angolo di questo spazio coinvolgente e interattivo in cui puoi accedere a fumetti digitali gratuiti, acquistare prodotti e oggetti da collezione esclusivi, metterti in posa nella nostra postazione selfie, esplorare la Bat-caverna e molte altre fantastiche attività. KidsVerse: esplora la torre dei Teen Titans, visita il Sweet Justice Café delle DC Super Hero Girls, raggiungi la Bat – Caverna e osserva tutti i tuoi eroi animati preferiti di questo mondo, creati appositamente per i bambini di ogni età, per festeggiare, giocare e creare. Il DC KidsVerse è adatto e sicuro per i bambini, e può essere visitato direttamente su DCKidsFanDome.com.

Appuntamento al prossimo 22 agosto per DC FanDome intanto nei prossimi giorni siamo sicuri inizieranno a trapelare le prime indiscrezioni.