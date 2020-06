DC – un evento online per rivelare film e videogiochi?

Pochi giorni fa il rinomato San Diego Comic-con ha confermato che l’edizione 2020 si terrà solo ed esclusivamente online tuttavia pare che la DC vi parteciperà solo ed per presentare, o ripresentare, alcune delle sue pubblicazioni e novità che interesseranno le serie a fumetti alla fine dell’evento Dark Nights: Death Metal.

Tutto ciò che è invece trasversale – nello specifico cinema, TV e videogiochi – invece sarebbero stati dirottati in un evento esclusivo online che le voci hanno individuato chiamarsi DC FanDome. Si dovrebbe trattare di “esperienza multimediale virtuale” che andrà in onda il 22 agosto rimanendo a disposizione gratuitamente per circa 24 ore.

La DC per l’occasione avrebbe intenzione di mostrare il primo teaser di The Batman e di The Suicide Squad ed aggiornare sulla lavorazione di Black Adam e di altre pellicole. Si dovrebbe parlare anche delle serie TV della piattaforma DC Universe e anche di quelle HBO Max.

Mentre sempre questo evento sarebbe stato designato per annunciare, dopo mesi di voci, il nuovo gioco dedicato a Batman che altre voci danno ormai pronto e di imminente annuncio.

Probabile anche trovi spazio anche l’universo animato – in pieno rilancio – e qualche anticipazione sull’attesissima Justice League Snyder Cut.

Soltanto ieri sera è stato confermato lo slittamento di Wonder Woman 1984 da agosto e settembre – cliccate QUI per tutti i dettagli.

La produzione di The Batman è invece ancora ferma mentre si vocifera che Warner Bros. abbia esteso il contratto del regista Matt Reeves per una trilogia che comprende l’introduzione di un nuovo Joker – cliccate QUI per i dettagli.

Tutto questo a monte del tellurico annuncio dell’arrivo di Justice League Snyder Cut sulla neonata piattaforma streaming HBO Max di cui potete leggere i primi dettagli cliccando QUI.