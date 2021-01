D&D: a breve sapremo cosa ci aspetta per marzo.

Nuove, misteriose, notizie dal mondo di Dungeons & Dragons: D&D March Title è disponibile.

Ricorrendo ad una procedura ormai divenuta standard quello che sarà il prossimo prodotto targato Wizards of The Coast, azienda a capo del gioco di ruolo più famoso del mondo, ha infatti fatto la sua comparsa su Amazon, Penguin random House e Barnes & Nobles.

E seguendo l’ormai assodato cammino l’ha fatto in maniera anonima e quasi completamente priva di qualunque indizio che possa aiutarci a capire cosa possa essere.

Questo perché su tutte e tre le piattaforme il nuovo manuale (questa l’unica certezza) è presente con il semplice “working title” di D&D March Title (ovvero: Titolo D&D di Marzo).

Le informazioni apparentemente certe sono invece molto poche e, se possibile, contribuiscono a rendere tutto ancora più intricato e difficile da interpretare.

Stando a quanto riportato nei sopra citati siti il manuale in questione avrebbe dimensioni inferiori a quelle che è attualmente lo standard utilizzato per tutti i libri già in commercio: 6.5 x 9.5 pollici al posto degli usuali 8.5 x 11 pollici (circa 16,5×24 cm contro 21,6×28 cm). Considerato la costanza nel mantenere il formato uniforme è plausibile pensare che siano solo misure inserite come “segnaposti”.

Stessa cosa siamo portati a pensare per i nomi segnalati come autori del volume gli autori: Peter Lee and Rodney Thompson.

Infatti, sebbene entrambi abbiano lavorato all’attuale edizione di D&D, al momento non fanno parte dello staff della Wizards of the Coast. Inoltre i loro nomi vennero già usati come “segnaposti” in Tasha’s Cauldron of Everything senza poi in realtà aver partecipato alla sua stesura.

Ma la vera domanda che tutti i fan dell’attuale incarnazione del gioco creato da Gygax e Arneson si porranno è probabilmente un’altra: è possibile che “D&D March Title” sia una delle tre ambientazioni su cui, nel passato 2020, la Wizards aveva affermato di aver rivolto le proprie attenzioni?

Se così fosse, azzardando un’ipotesi, potrebbe trattarsi di Dragonlance, il mondo creato da Margaret Weis e Tracy Hickman: infatti, per tale setting, fino a non molto tempo fa era prevista l’uscita di una nuova trilogia di romanzi, poi annullata per decisione unilaterale dalla succursale della Hasbro (cosa che portò ad una causa legale risoltasi poi con un accordo extragiudiziale).

Ma, come dicevamo, si tratta di un volo di fantasia che lascia il tempo che trova: nel corso dei decenni numerosissime ambientazioni hanno fatto la loro comparsa e molte sono riuscite a scavare una nicchia nel cuore degli appassionati che tuttora chiedono a gran voce che il loro setting preferito (sia esso Greyhawk, Dragonlance, Dark Sun, Planescape o uno qualsiasi dei numerosi altri setting) esca in una versione aggiornata alla quinta incarnazione di D&D.

Fortunatamente gli appassionati del gioco di ruolo più famoso del mondo dovranno arrovellarsi sull’identità del volume ancora per pochi giorni. Questo perché il titolo reale, e il contenuto, di questa nuova uscita sarà reso noto il 12 Gennaio.

Il nuovo manuale verrà messo in vendita sarà disponibile a partire dal 16 Marzo ad un prezzo ufficiale di 49,95$. Tuttavia non è da escludersi, come visto più volte in passato, che sia possibile portarlo a casa con uno sconto pre-ordinandolo quando verrà “rivelato”.