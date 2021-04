D&D: Wizards si occuperà direttamente dell’edizione italiana

Con un comunicato sul suo sito, Asmodee Italia, la nota casa editrice di giochi da tavolo, ha annunciato che da oggi sarà direttamente Wizards of the Coast a occuparsi della localizzazione italiana di Dungeons & Dragons.

Asmodee è anche uno dei partner di distribuzione di Hasbro, che si occupa della distribuzione dei prodotti di Wizards (come Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons appunto) in Italia e continuerà a farlo anche in futuro, cedendo però tutto ciò che riguarda le varie attività editoriali del noto franchise di giochi di ruolo.

Con il passaggio diretto sotto il controllo di Wizards of the Coast, Asmodee Italia oltre a non gestire più le attività editoriali cesserà anche la propria attività per quel che riguarda la gestione delle community, il lavoro con content creator e altre attività di marketing. Sarà mantenuto invece il servizio di distribuzione, in modo da garantire una copertura sempre più capillare sul territorio nazionale, con l’obiettivo di non far percepire alcuna interruzione commerciale.

Di seguito potete leggere il comunicato stampa diffuso da Asmodee Italia:

Gentili clienti,

è stato un grande piacere portare Dungeons & Dragons 5a edizione in Italia negli ultimi 4 anni. Il 2021 ha visto una transizione importante poiché Wizards of the Coast ha ripreso il controllo diretto su D&D in italiano. D’ora in poi, Wizards of the Coast si occuperà direttamente della localizzazione e del processo editoriale per le versioni future ed esistenti nella nostra lingua.

Asmodee è un partner di distribuzione di Hasbro European Trading BV, il partner di distribuzione dei marchi Wizards of the Coast in Europa: come tale, continuerà a fornire un servizio di prim’ordine e a coltivare una linea che è sempre stata vicina ai nostri cuori. Faremo un passo indietro nella gestione di tutte le attività editoriali (come la gestione delle community o il lavoro con content creator o attività di marketing), ma lavoreremo per continuare a preservare il servizio di distribuzione e nella ricerca di ampliamento del mercato, in modo che sempre più clienti possano beneficiare di questa fantastica linea, senza far percepire alcuna interruzione commerciale.

Siamo stati onorati di avere contribuito alla crescita del marchio di D&D, nel quale la nostra esperienza nella localizzazione ha aggiunto un elemento prezioso, e non abbiamo dubbi che andando avanti Wizards sosterrà assolutamente tutti i valori e le qualità che hanno permesso a questo marchio iconico di essere sempre presente tra gli appassionati.