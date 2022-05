Dopo Detective Conan: Zero no Tea Time (Meitantei Conan: Zero no Tea Time), l’adattamento anime dell’omonimo manga di Takahiro Arai, disponibile nel nostro Paese grazie alla Star Comics e giunto su Netflix il 4 aprile ora la piattaforma di streaming ha annunciato che trasmetterà in tutto il mondo l’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa (Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san) adattamento dell’omonimo manga di Mayuko Kanba. Quando? La data è fissata per questo autunno.

Quello che sappiamo sull’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa

Il manga Detective Conan: The Culprit Hanzawa è una serie spin-off scritta dal mangaka Mayuko Kanba. La serie ha debuttato su Shōnen Sunday S nel maggio 2017. Il sesto volume compilato del manga è stato spedito in Giappone nell’ottobre 2021.

La storia è ambientata nel quartiere fittizio di Beika-cho a Tokyo, la zona immaginaria al centro della storia in Detective Conan e vede come protagonista il “criminale” dalla silhouette nera che appare nei capitoli di Detective Conan per rappresentare i colpevoli del mistero.

Questa la key visual:

Per ora non sono pervenute altre informazioni ma appena sapremo di più vi aggiorneremo!

A proposito di Detective Conan: Zero no Tea

L’ultimo progetto andato in onda, Detective Conan: Zero’s Tea Time l’adattamento del manga di Takahiro Arai serializzato su Weekly Shonen Sunday nel maggio 2018. In Italia è pubblicato dalla Star Comics e potete recuperare il primo volume su Amazon!

La storia è incentrata sulla vita quotidiana dell’agente “dai tre volti”, conosciuto come Rei Furuya per l’Agenzia Nazionale di Polizia, Tōru Amuro come detective privato e cameriere del Café Poirot, e Bourbon come membro dell’Organizzazione Nera.

Ritsuko Utagawa (Gintama) si occupa del color design. Aya Oshimi (Detective Conan) e Hitoshi Nishiyama (Lupin III) sono responsabili della fotografia. Yasuyuki Urakami (Baki) e Keiko Urakami (Detective Conan) sono i direttori del suono. Kaori Yamada (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) è responsabile degli effetti sonori. TOMISIRO (Macross Delta) sta componendo la musica alla AUDIO PLANNING U e RAKURA eseguirà la sigla di apertura Shooting Star mentre Rainy eseguirà la sigla finale Find the truth.

Per quanto riguarda il cast principale Toru Furuya ha ripreso il suo ruolo di Rei Furuya (Tōru Amuro) dalla serie principale di Detective Conan.