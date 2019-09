Detective Pikachu in home video: la recensione

Detective Pikachu in home video propone una edizione DVD e Blu-Ray dense di contenuti speciali. Vediamo insieme cosa contiene l'edizione Blu-Ray steelbook

Pokemon: Detective Pikachu arriva sul mercato home video in Blu-Ray con una edizione Steelbook da collezione molto interessante. Pellicola di successo al botteghino è riuscita a sfatare la “maledizione” che spesso colpisce i film tratti dai videogiochi una volta portati sul grande schermo che li vede accolti in modo non positivo da pubblico e critica. Pokemon: Detective Pikachu ha invece ricevuto ottime recensioni dalla critica ed ha registrato ottimi incassi in sala. Il film è diventato la pellicola tratta da un videogioco di maggior successo di sempre con un incassato oltre 410 milioni di dollari al cinema in tutto il mondo.

Ma chi è Pikachu? Il nostro protagonista arriva dal mondo dei Pokemon, creati nel 1996 da Satoshi Tajiri, dove troviamo un mondo incentrato su delle creature immaginarie chiamate “Pokémon”, che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. L’enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli. Pikachu è un Pokemon base della prima generazione di tipo Elettro. Il suo numero identificativo Pokedex è 25. Considerato uno dei personaggi più famosi e conosciuti del franchise, Pikachu è assurto a icona della cultura giapponese e kawaii. Per la sua popolarità è stato paragonato all’equivalente giapponese di Topolino ed è stato oggetto di numerose campagne commerciali, omaggi e parodie.

Trama

Quando il geniale detective privato Harry Goddman scompare misteriosamente, suo figlio Tim e l’ex compagno Pokemon di Harry, il Detective Pikachu, uniscono le forze per risolvere l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade di Ryme City scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere l’intero universo dei Pokemon.

Confezione

Warner Bros mette sul mercato dell’home video uno buon cofanetto Steelbook, essenziale nella forma ma di buon impatto visivo, che abbiamo guardato e analizzato, per parlarvene nella nostra recensione.

Modalità Detective

L’elemento di maggior spicco presente nella edizione Home Video del film è sicuramente costituito dalla Modalità Detective inclusa nel blu-ray. Si tratta di qualcosa di davvero diverso e particolare che tutti gli appassionati e amanti dei Pokemon apprezzeranno senza alcun dubbio. Questa modalità sarà attivabile nel menù principale del film e resterà in funzione per tutta la visione della pellicola presentando una introduzione del regista Rob Letterman ed una serie di pop-up che si apriranno durante il film e permetteranno di scoprire Easter egg, tante curiosità relative ai Pokémon, featurette dietro le quinte, tantissimi indizi nascosti e moltissimi altri extra realizzati in maniera ottimale. Segnaliamo che l’audio di questo contenuto extra è presente unicamente per la lingua inglese e bisognerà accontentarsi dei sottotitoli in Italiano nel caso non si padroneggi la lingua di Albione.

Extra

Tra i contenuti speciali presenti troviamo: Una scena Iniziale Alternativa ( 1 minuto e 40 secondi), My Pokémon Adventure (2 minuti circa) dove vediamo il protagonista Justice Smith parlarci del suo amore verso il mondo dei Pokemon, Creating the World of Detective Pikachu (21 minuti e 30 secondi) suddiviso in 5 parti, dove vediamo degli interventi da dietro le quinte di Ryan Reynolds, Rob Letterman, Justice Smith, Kathryn Newton, il supervisore all’animazione, scenografi e il coordinatore degli stunt. Proseguiamo poi con il Commento Audio di Mr. Mine (3 minuti circa) incentrato sulla scena degli interrogatori, Ryan Reynolds: Outside the Actor’s Studio (1 minuto e 30 secondi circa), dove l’attore ci parla della sua interpretazione, finendo con il Video Musicale di “Carry On” di Rita Ora e Kygo (4 minuti circa).

Audio & Video

La traccia Italiana è in dolby digital 5.1, realizzata molto bene ma se la mettiamo a confronto con quella Inglese Dolby Atmos (con core TrueHD 7.1) risulta essere nettamente inferiore sotto ogni punto di vista. La traccia audio del Blu-Ray non ha nulla di diverso da quella che troviamo nell’edizone DVD, se guarderete il film con le semplici casse del televisore non noterete nessuna differenza, chi invece possiede un impianto audio 5.1 avrà una resa molto più appagante ma comunque molto lontana dagli standard odierni. Il video invece è stato girato in 35 mm ma finalizzato in 2K rendendo così perfetta l’estetica degli effetti visivi. Nelll’edizione Blu-Ray la risoluzione scende a 1080p, mentre per quella Ultra HD Blu-Ray il master in 2K è stato upscalato in 4K. La resa finale del prodotto è decisamente convincente, peccato per l’assenza dell’edizione Ultra HD, dove l’HDR avrebbe decisamente fatto ancora di più la differenza.