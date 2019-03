Devir Italia: una ricca line-up per Modena Play 2019

Devir Italia presenta una succosissima line-up per il festival del gioco Modena Play 2019, tra novità e graditi ritorni.

Devir, editore e distributore di giochi, libri e fumetti, con presenza in diversi paesi di lingua portoghese e spagnola, e dal 2015, anche in Italia con il nome di Devir Italia, sarà presente al festival del gioco Modena Play 2019 con diversi giochi da tavolo per giocatori di tutte le età e con alcune interessanti novità.

I Ciarlatani di Quedlinburgo : in questa novità pubblicata da Devir Italia , i giocatori sono ciarlatani che preparano delle pozioni segrete aggiungendo, uno alla volta, gli ingredienti tratti da una borsa appositamente preparata durante il gioco. Ma attenzione: un pizzico di troppo di bacche esplosive e l’intera miscela è rovinata!

: in questa novità pubblicata da , i giocatori sono ciarlatani che preparano delle aggiungendo, uno alla volta, gli ingredienti tratti da una borsa appositamente preparata durante il gioco. Ma attenzione: un pizzico di troppo di bacche esplosive e l’intera miscela è rovinata! Hero Realms : in questo gioco di carte , forze rivali cospirano per distruggere il reame: è il momento degli eroi. I giocatori sono sfidati ad annientare i loro nemici e dimostrare il proprio valore, lanciando potenti incantesimi, effettuando grandi gesta e reclutando campioni leggendari che combattano al loro fianco. HeroRealms unisce gli stili di Star Realms e Epic in una nuova esperienza di deckbuilding. Leggi anche: Leggi anche: Hero Realms: la recensione. Brutali scontri per la vittoria!

: in questo , forze rivali cospirano per distruggere il reame: è il momento degli eroi. I giocatori sono sfidati ad annientare i loro nemici e dimostrare il proprio valore, lanciando potenti incantesimi, effettuando grandi gesta e reclutando campioni leggendari che combattano al loro fianco. unisce gli stili di Star Realms e Epic in una nuova esperienza di deckbuilding. Silk : questa novità Devir Italia è un gioco da tavolo con regole facili e grafica accattivante, perfetto per iniziare nuovi giocatori ai moderni giochi di controllo dell’area e piazzamento dei lavoratori . I giocatori devono spostare i loro bachi da seta negli spazi ottimali in modo che possano nutrirsi dell’erba migliore disponibile, mentre spingono i pezzi degli altri partecipanti in campi erbosi meno desiderabili.

: questa novità è un con regole facili e grafica accattivante, perfetto per iniziare nuovi giocatori ai moderni giochi di e . I giocatori devono spostare i loro negli spazi ottimali in modo che possano nutrirsi dell’erba migliore disponibile, mentre spingono i pezzi degli altri partecipanti in campi erbosi meno desiderabili. Plenus: è un roll & write di pick e contropick di dadi, divertente e adatto a tutti. Nel gioco, i dadi determinano quale colore e quanti spazi ogni giocatore può segnare sul suo foglio di gioco. Il giocatore che inizia il turno, però, ha il vantaggio di poter valutare prima degli altri ciò che è possibile fare e quindi rimuovere due dadi per sé, lasciando tutti gli altri a fare le proprie scelte con i dadi che rimangono.

Oltre a queste novità, Devir Italia porta al proprio stand anche la ristampa de I Colori delle Emozioni, gioco in scatola dedicato ai più piccoli che ha riscosso un enorme successo presso genitori ed educatori, andando letteralmente a ruba nella sua prima tiratura.

Infine, sarà possibile provare anche alcuni dei giochi in scatola già pubblicati da Devir Italia e che sono ormai diventati dei classici di tutte le età, tra cui Labirinto Magico e Scala dei Fantasmi per i più piccoli, titoli di un certo livello per tutta la famiglia come Luxor e Alhambra e giochi per veterani e esperti, come Caccia all’Anello, capolavoro di movimenti nascosti nella Terra di Mezzo, e il dungeon crawler Sword & Sorcery. Per questi due prodotti sarà possibile giocare partite demo su appuntamento.

I partecipanti potranno trovare lo stand di Devir Italia presso il Padiglione A, Area A 18.