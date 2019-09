DIE: a Role-playing Game, il gioco di ruolo secondo Kieron Gillen

Kieron Gillen, autore di The Wicked+the Divine, pubblica DIE: a Role-playing Game il gioco di ruolo basato sulla sua nuova serie a fumetti.

La serie a fumetti sui giochi di ruolo Die diventerà un gioco di ruolo a tutti gli effetti. Disponibile online la beta gratuita del manuale DIE: a Role-playing Game, ispirato all’ultima fatica di Kieron Gillen già autore di The Wicked+the Divine, pubblicato in Italia da Bao Publishing.

DIE: a Role-playing Game (o DIE RPG) sarà un nuovo gioco di ruolo, riconducibile alla scena indie ma caratterizzato da diversi elementi dei giochi di ruolo tradizionali. L’ambientazione e le situazioni affrontate in DIE RPG riferimento alla sinossi dell’omonima serie a fumetti.

In questa nuova opera di Gillen, un gruppo di ragazzi sparirà misteriosamente dopo aver dato inizio ad una sessione di gioco di ruolo, per poi apparire dal nulla a distanza di due anni. Il gioco di ruolo è stato pensato dal suo autore per ricreare la trama del primo arco narrativo di DIE, dando però la possibilità ai giocatori e al narratore di divergere dal materiale originale per dare vita alla propria versione della storia. DIE RPG si concentrerà più sulla narrazione invece che sulle meccaniche specifiche, ritenute troppo vincolanti. Lo scopo di DIE RPG sarà quello di poter dare vita a una situazione prestabilita (in questo caso l’antefatto creato da Gillen) ambientata in un setting horror fantasy.

Trattandosi di un gioco con una forte connotazione narrativa una parte consistente della prima sessione sarà riservata alla creazione del personaggio e dei gruppo di gioco. I giocatori da principio interpreteranno persone comuni, ma le cose cambieranno radicalmente nel momento in cui saranno trasportati nell’universo fantasy del gioco di ruolo.

Il riferimento metatestuale di DIE RPG è senza dubbio uno degli elementi che incuriosirà di più i giocatori; del resto questo tipo di narrazione è del tutto in linea con l’estetica del suo autore in grado di miscelare tra loro, in modo intrigante e con una spruzzata di postmoderno, elementi classici e pop come ad esempio le divinità considerate alle stregua di rockstar in The Wicked+the Divine.

Andando sul sito ufficiale di DIE avrete la possibilità di scaricare i contenuti della beta, che consteranno del manuale base di DIE: a Role-playing Game, le schede dei personaggi e del materiale di supporto per il narratore.

Gillen sottolinea più volte di come al momento tutti i contenuti disponibili non siano quelli definitivi e che nel futuro questo gioco di ruolo potrebbe espandersi, aggiungendo una campagna a lungo termine e dedicando ancor più spazio alla spiegazione della sua ambientazione.